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【運動習慣】研究發現僅半成學生達世衛體能活動標準　每日運動15分鐘可改善睡眠

社會 15:21 2022/09/26

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研究發現僅半成學生達世衛體能活動標準，每日運動15分鐘可改善睡眠。（機構提供）

良好的體魄與運動息息相關。有研究發現大部份學生在暫停面授課堂期間均晚睡晚起，致睡眠質素下降，只有僅5%學生達世衛體能活動標準；研究指若學生能夠每天增加15分鐘中等或以上強度的體能活動，睡眠質素將可得到改善。

香港大學兒童及青少年科學系聯同周大福企業旗下慈善平台CTFE Social Solutions及非牟利團體凝動香港體育基金，於2019年至2022年共調查了759名小學生和1140名中學生在疫情期間的運動和生活習慣，研究透過讓參與學生連續配戴運動手帶7天，記錄他們日常生活中的步行數字和靜態活動時間，以及各項體能活動數據和運動量。

研究發現，整體中小學生平均每天累積中等或以上強度的體能活動時間，分別為15分鐘和30分鐘，遠低於世衛建議的每天60分鐘。整體而言，只有5%學生達世衛建議的標準。相對地，同學於周末運動參與時數較多，有20%能達到平均60分鐘，男生則比女生較多做運動。

研究分析疫情期間所收集的數據，結果發現學生們在疫情中的整體活動水平下降。中小學生在學校停課期間較晚入睡和平均多睡一個小時，而使用屏幕時間亦有所增加。當部分面授課堂重啟時，學生的活動量仍較疫情前低，而使用屏幕時間更顯著增加，小學生從疫情前每天2小時增加至7小時，而中學生則從疫情前每天8小時增加至9小時。

香港大學兒童及青少年科學系臨床副教授葉柏強表示，研究發現同學們的睡眠模式、使用屏幕時間和體能活動在學校停課期間都出現負面轉變。即使重啟部分面授課堂，亦未能完全恢復至疫前的水平。

研究團隊發現，在暫停面授課堂期間，若學生能夠每天增加15分鐘中等或以上強度的體能活動以替代靜態活動，其睡眠質量便可得到改善，建議每天至少要做15分鐘中等或以上強度的體能活動，如競走或跑步、球類活動、跳繩等活動，以保持身心健康。

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責任編輯：李榮忠

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