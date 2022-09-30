中大醫院新階段啟用更多醫療服務　冀分擔公營醫療壓力

香港中文大學醫院（下稱中大醫院）由香港中文大學（下稱中大）全資擁有，秉承以人為本的服務宗旨，配合中大醫學院的科研成果，並引入醫療體制中，令中大醫院成為香港一所獨特的私營教學醫院。中大醫院行政總裁馮康醫生表示，本地醫療系統奉行公私營雙軌制，因兩者收費懸殊導致公、私營醫療失衡，中大醫院正好擔當平衡的角色。自2021年初正式投入服務至今，提供合理的「定價收費」，不但打破坊間對私家醫院收費高昂的固有印象，更能紓緩醫療體系正面臨「爆煲」的困境。中大醫院於9月20日再開展另一階段服務，啟用更多醫療措施，冀為公營醫療「分憂」，惠澤更多有需要的人。



定價收費增透明度 減輕市民負擔



中大醫院自2021年初開院至今，已分多個階段啟用不同的醫療服務及病床，全院最多可設置516張病床和14間手術室，於9月中開展新階段服務後，目前共啟用215張病床和6間手術室，服務涵蓋大部分專科。現時合計已有4間病房投入服務，其中2間因應疫情嚴峻，由8月起已用作協助接收醫管局轉介的新冠及非新冠患者，透過調撥更多病床從多方面分擔公立醫院的壓力。中大醫院採用定價收費模式，費用已包括醫生收費、病房、手術室及治療等，現已提供271項定價收費服務。馮醫生表示，收費框架建基於分析保險業界提供的私家醫院收費中位數，增添收費透明度外，更有效減低市民負擔。

▲ 中大醫院行政總裁馮康醫生表示，期望透過推行定價收費，為市民提供收費透明及可負擔的私營醫療服務。

增設專科醫療服務 滿足多元需要



中大醫院積極回應社會對高質量及全面醫療的需求，致力締造完善的服務體驗，配合社會新趨勢，設立高質素及以人為本的專科服務中心。馮醫生表示：「9月啟用多個專科醫療服務，包括急症醫學中心、腫瘤科中心、輔助生育中心、日間手術中心等，另推出全新病人流動應用程式，希望可以更全面滿足到不同的醫療需要。」馮醫生指，隨著本院有24小時深切治療部的支援，中大醫院將現有的24小時普通科門診加強為24小時急症醫學中心，有助紓緩公立醫院急症室的壓力，有效率地即時分流求診者，而且24小時有急症科專科醫生駐院，如住院病人有緊急的醫療或手術需要，例如緊急「通波仔」或中風症狀等，可召回相應的專科醫生處理，讓患者盡快得到診治。

▲ 24小時急症醫學中心有急症科專科醫生駐守，為病人提供緊急治療，應付不同的醫療需要。

馮醫生續指，日間手術中心為大勢所趨，能提供「一站式」服務，包括監測麻醉及局部麻醉，同時簡化病人由入院、登記、進行手術、術後觀察以至出院的過程。而新設的腫瘤科中心更將門診及化療服務二合為一，提供多樣化日間治療及診症服務。

▲ 日間手術為大勢所趨，中心簡化手術流程，病人由入院至出院毋需入住病房。

當中設有日間化療中心，特以大玻璃窗設計，讓病人可遠眺吐露港及園林景觀，有助紓緩病人不安的情緒。另設有8張化療椅及4張病床供病人接受治療，包括化療、標靶治療、免疫治療、抗體藥物複合體治療、荷爾蒙治療、輔助治療等精準的癌症治療服務。腫瘤科中心配合放射治療中心的電療儀器，為癌症病人提供全面的治療。

▲ 設於腫瘤科中心內的日間化療中心環境舒適，病人可遠眺吐露港及園林景觀，有助紓緩病人不安的情緒。

馮醫生指現時港人工作繁忙，生活上要應付不同方面的壓力，部分夫婦更要面對生育問題。中大醫院開設的輔助生育中心，提供優質的輔助生育技術服務，為夫婦提供專業的不育評估、診斷測試及制訂治療計劃。服務分階段推出，目前提供宮腔內人工授精及其他與不育相關的婦科手術，例如腹腔鏡手術／子宮腔鏡手術等服務。

▲ 輔助生育中心為有需要的夫婦提供不育評估、診斷測試及制訂治療計劃。

中大醫院亦將中大醫學院在醫療上的突破，引入醫療服務中，至今已推出10多項醫療計劃。馮醫生補充，醫院現時的健康檢查強調以實證為本，按照市民的不同性別、年齡、職業等實際需要而安排相應的檢查，而非「大包圍」地為病人安排檢查項目。此外，醫療計劃更包括腸道菌群檢查、認知障礙症及中風風險評估和高血壓的大數據監測等創新醫療服務。



月底推流動應用程式 促進醫患溝通



隨着政府推動智慧城市，中大醫院亦以「智慧醫院」作定位，在醫療、服務和管理三方面注入數碼元素，善用無紙化電子病歷紀錄、流動資訊科技及物聯網等技術，提升醫院運作效率。馮醫生指，醫院透過科技支援醫護人員和病人，早前已於內部推出不同的流動應用程式協助醫護工作，例如醫生可即時掌握病人的醫療紀錄。馮醫生更表示，醫院將推出供病人使用的流動應用程式，可支援查閱預約記錄和病歷，及有服藥提示等功能，令病人更掌握自己的治療情況，讓診症過程更暢順。

▲ 病人可以透過流動應用程式查閱病歷及預約記錄，亦設有服藥提示功能。

馮醫生期望，未來將陸續加開病床及手術室數目，做好推動未來醫學創新的關鍵角色，堅守以人為本的醫療服務初心，不斷革新現行的收費指引，提供高質素和合理收費的多元醫療選擇，分擔公營醫療的壓力。



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