【台慶亮燈】TVB迎55周年台慶辦亮燈儀式　列陣宣布4大台慶劇綜藝節目逐個數

無綫今年迎來第55周年大日子，為隆重其事，今日於TVB電視城舉行「55周朱點慶亮燈儀式暨記者會」，公布連串賀台慶節目詳情。

電視廣播有限公司主席許濤、總經理（節目內容營運）曾志偉、總經理（商務營運）蕭世和、助理總經理（戲劇製作）曾勵珍、助理總經理（藝員管理及發展）樂易玲等一眾高層出席。

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除一眾高層，台前幕後近百藝人現身大曬冷，同時新出爐港姐林鈺洧、許子萱、梁超怡及邢慧敏亦有現身。

現場所見穿著最為性感的是小花陳瀅，其黑色洋裝在腰間及盤骨兩側開洞，站在緋聞男友方力申身邊，對方也不敢亂望，只好轉頭與另一邊的唐詩詠傾偈。

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4大台慶劇

席間大會宣布今年將會推出4套台慶劇，包括由林敏驄、江美儀、鮑起靜等主演的《下流上車族》，陳豪、龔嘉欣、江嘉敏、周家洛、譚凱琪主演的《新四十二章》，陳瀅、劉佩玥、陳曉華、蔣家旻、陳山聰、朱晨麗、方力申、丁子朗主演的《美麗戰場》，以及陳展鵬、唐詩詠、陳山聰、劉穎鏇、劉佩玥、沈震軒、王君馨主演的《超能使者》。

另外還會推出多個綜藝節目，包括由歷屆港姐麥浩兒、關楓馨、李天縱等人参加的《香港小姐再競選》、由汪明荃主持走訪各區暢談電視與市民關係《星光匯聚成翡翠》、分享窩心小故事的《霎時再感動》、《好聲好戲 第二屆畢業作品 蜘蛛俠：不戰無歸》等。

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推出多個綜藝節目

遊戲類節目則有回顧多個經典問答遊戲節目的《答得快 好世界》、《唔玩唔知有獎攞》、《開心無敵獎門人》、《嘩鬼無敵獎門人》以及《思家大戰》。而休閒節目則有由馬浚偉主理的《黃金盛宴》，以及《遊走世界天與地》。

另外亦有選秀節目《全城一叮》、《全能司儀選拔大賽2022》、《聲夢傳奇2 決賽》、《聲夢傳奇2 海外踢館賽》，以及《我們的主題曲》。

J2亦有兩個台慶綜藝，包括由何泳芍、廖慧儀、胡美貽、陳若思主持的《港女野人》，以及由賴慰玲擔任導師的戀愛真人騷《CP訓練營》。

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記者：游艾維、陳曉柔