【陳煒結婚】煒哥華麗出嫁感激親友　新娘子行頭十足：I Love you all

現年48歲的陳煒（煒哥）在去年生日獲拍拖3年的醫生男友陳國強求婚，結果成功抱得美人歸。而陳煒與醫生男友陳國強於今晚（9月26日）假尖沙咀半島酒店舉行婚禮，準新娘在上周四（9月22日）向媒體發放結婚照。

煒哥在今日下午，率先在個人社交平台上分享她出嫁的相片，身穿露肩裝、旗袍的她一臉幸福，份外明豔照人。

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煒哥：I Love you all

煒哥一共上載3張自己戴著金器、首飾的半身照，並寫道：「實在太感激我的親戚和朋友們送我厚禮，讓我華麗出嫁❤️❤️❤️I Love you alllllllll」。

相中的她笑得甜蜜，沒有戴上大金豬牌，並有戴著玫瑰花金鏈，還有兩對巨型龍鳳鈪、兩隻金戒指，盡現行頭！

不少TVB的藝人，如：楊秀惠、陳自瑤、何遠東、鄧卓殷，也有在帖文下留言，李施嬅：「Congrats!!! What a beautiful bride 」，唐詩詠也讚煒哥「好靚呀」。

煒哥未婚夫體貼送暖

婚照在今年1月拍攝，當日天氣相當寒冷，室外的場地又相當大風，煒哥穿著露肩及單簿的婚紗拍攝。

因此，每當攝影師一cut機時，陳醫生便立刻拿著外套圍著煒哥給他温暖，這情景跟煒哥今次的婚紗照一樣，同樣唯美及甜蜜。

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煒哥事業心重

一對準新人更特別把這輯婚紗照製作成一本精緻畫冊，送贈各界親朋好友，婚宴當日邀請的親友數目不多，只約數十人。一對新人都希望簡簡單單，開心便可。

煒哥結婚卻只請一天假期，除因為忙於拍邵氏《無間之戰》及TVB綜藝節目《黃金盛宴》外，婚禮翌日還要為《黯夜守護者》宣傳。煒哥表示：「今個月真係比較忙，所以都只係請咗一日假。至於度蜜月，就要睇隔離檢疫會唔會再放寛，可能安排在年底囉。」