【上一代智慧】媽媽農曆初一十五不洗頭　子女笑迷信實則結合傳統與科學

▲ 老一輩農曆初一、十五不洗頭？（iStock圖片）

以前，母親每逢農曆初一、十五都不洗頭的，小時候我們笑她迷信，但不敢問緣由，長大後就禁不住要問個一清二楚了。她的解釋夾雜了科學和中國人傳統對天地的敬畏，盡管信不信由你。

母親說，每逢大年初一、初二是水神的生日，為表尊重水對人類的貢獻和呵護，是以在這兩天都不洗頭來答謝水。隨後每月的初一都不洗頭，是先輩為不斷提醒晚輩以表對水的謝意的示範動作。

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至於農曆十五月圓之日不洗頭，乃源自月圓之日陰氣重，容易着涼的理據。古時沒有電風筒，洗頭之後只能在當風處把頭髮吹乾，加上如果是一把又濃又長的濕髮的話，真不是一時三刻能夠吹乾的，這樣搞法當然會風邪入體，傷風感冒隨之而來了。

到了今日，原來許多中國人依舊信守這個初一、十五不洗頭的「規矩」，問他們理由，答案差不多一致：「阿媽話」、「阿媽教落」。這種不求甚解卻在不斷奉行的行為，免不了予人死守的感覺。不過，每日生活得既安心又健康，就可以了。

原文刊登於《香港經濟日報》，標題為「初一十五的故事」

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