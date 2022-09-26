【國家安全】鄧炳強：政府正研究立法應對假資訊　記者定義模糊冀新聞界反思

▲ 保安局局長鄧炳強。（經濟日報資料圖片）

保安局局長鄧炳強今日表示，政府正研究設立「假新聞法」，批評有傳媒在反修例風波期間，報道假消息和發表煽動性報道，令人憎恨政府、分化社會，有必要立法或透過行政措施規管。

鄧炳強今早接受電視節目訪問時指，民政及青年事務局正在研究，透露立法或其他方法，應對假資訊。

他重提在2019年反修例風波期間，社會出現很多假消息，包括誣蔑警方殺人和強姦等，企圖令人憎恨政府、分化社會，更有一些目前已被檢控的傳媒，涉嫌發表煽動性報道、勾結外部勢力，因此當局必須研究作出規管，以減低相關國家安全風險。

鄧炳強又認為，目前記者定義模糊，業界需要反思如何識別專業記者：「一個13歲小童又說是記者，一個拍攝我們執勤女同事對身體部位評頭品足又說是記者。其實我們很想協助真正從事採訪的人士，讓他們更加便利，但當我辨認不到那些人時，我如何提供便利？我想要由行業自身思考，有否需要判斷那些是行業人士。」

不過，鄧炳強承認，警方處理反修例風波混亂時，可能會不經意阻礙記者工作，但認為警員和記者應互諒互讓，又冀現時能夠建立互信。

鄧炳強又提到，香港目前平穩局面得來不易，強調不能夠掉以輕心，必須居安思危，形容2019年的社會動盪，已孕育本土恐怖主義，執法部門本月已偵破兩個藏有爆炸品和3D打印槍械部件的團伙，起出過百發子彈，透露當局會在十一國慶作出適當部署。

至於23條立法方面，鄧炳強則重申，目前未有立法時間表，強調必須確保23條立法後，可應對目前和將來的風險，亦要切實可執行，故需要仔細研究。

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：胡偉明