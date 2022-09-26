  • 32°C
香港時間 : 2022926日 (週一) 17:02
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 香港小姐2022 濕疹過敏大全 李啟言 超市大搜查 飯戲攻心 MIRROR演唱會 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【加電費】兩電燃料費連升8個月　港島3人家庭電費較年初貴逾121元

社會 16:22 2022/09/26

分享：

分享：

熱門 香港小姐2022 濕疹過敏大全 李啟言 超市大搜查 飯戲攻心 MIRROR演唱會 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩

（資料圖片）

電費價格又破高位，中電和港燈燃料費連續升8個月，中電10月燃料費升至每度電52.2仙，較年初暴漲逾35%，港燈則升至每度電71.5仙，較年初升逾160%。

中電和港燈今日（26日）公布，按月調整的「燃料調整費」價格。以淨電價計算，中電連同平均每度電93.7仙的「基本電費」及3.4仙「特別回扣」，下月平均淨電價將升至每度電142.5仙，比1月時的128.9仙，多出10.5%。

港燈升幅更顯著，連同每度電109仙「基本電費」及1仙「特別回扣」，下月每度電平均淨電價將加至179.5仙，與1月的135.3相比升約32.7% 。

若以3人家庭每月用電275度計算，中電用戶下月電費約383元，較年初貴約37元；而港燈用戶下月電費則為約396元，較年初約275元貴約121元。

電費由「基本電價」加「燃料調整費」組成，當中燃料費於每年3至12月按月調整，根據過去3個月燃料實際價格計算而得出，以「實報實銷」原則調整。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：黃小冰

相關文章

【運動習慣】研究發現僅半成學生達世衛體能活動標準　每日運動15分鐘可改善睡眠
今日 15:21
【運動習慣】研究發現僅半成學生達世衛體能活動標準　每日運動15分鐘可改善睡眠
【親子針卡】兒童疫苗通行證周5實施　消息：政府明公布「安心出行」加入親子針卡安排【附兒童打針要求】
今日 15:51
【親子針卡】兒童疫苗通行證周5實施　消息：政府明公布「安心出行」加入親子針卡安排【附兒童打針要求】
【國家安全】鄧炳強：政府正研究立法應對假資訊　記者定義模糊冀新聞界反思
今日 15:54
【國家安全】鄧炳強：政府正研究立法應對假資訊　記者定義模糊冀新聞界反思

你可能感興趣

【運動習慣】研究發現僅半成學生達世衛體能活動標準　每日運動15分鐘可改善睡眠
今日 15:21
【運動習慣】研究發現僅半成學生達世衛體能活動標準　每日運動15分鐘可改善睡眠
【親子針卡】兒童疫苗通行證周5實施　消息：政府明公布「安心出行」加入親子針卡安排【附兒童打針要求】
今日 15:51
【親子針卡】兒童疫苗通行證周5實施　消息：政府明公布「安心出行」加入親子針卡安排【附兒童打針要求】
【國家安全】鄧炳強：政府正研究立法應對假資訊　記者定義模糊冀新聞界反思
今日 15:54
【國家安全】鄧炳強：政府正研究立法應對假資訊　記者定義模糊冀新聞界反思
港燈 中電 電費

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【香港小姐2022】星二代林鈺洧奪香港小姐冠軍　父親林俊賢不支持參選：叫我唔好玩
23:12 2022/09/25
【香港小姐2022】星二代林鈺洧奪香港小姐冠軍　父親林俊賢不支持參選：叫我唔好玩
【香港小姐2022】司儀王賢誌臨時未能現身港姐舞台　 曾志偉綵排至凌晨5時
18:39 2022/09/25
【香港小姐2022】司儀王賢誌臨時未能現身港姐舞台　 曾志偉綵排至凌晨5時
【香港小姐2022】港姐紅館騷出意外　佳麗陳婉怡被禮砲射傷耳朵　
22:59 2022/09/25
【香港小姐2022】港姐紅館騷出意外　佳麗陳婉怡被禮砲射傷耳朵　