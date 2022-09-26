【加電費】兩電燃料費連升8個月　港島3人家庭電費較年初貴逾121元

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電費價格又破高位，中電和港燈燃料費連續升8個月，中電10月燃料費升至每度電52.2仙，較年初暴漲逾35%，港燈則升至每度電71.5仙，較年初升逾160%。

中電和港燈今日（26日）公布，按月調整的「燃料調整費」價格。以淨電價計算，中電連同平均每度電93.7仙的「基本電費」及3.4仙「特別回扣」，下月平均淨電價將升至每度電142.5仙，比1月時的128.9仙，多出10.5%。

港燈升幅更顯著，連同每度電109仙「基本電費」及1仙「特別回扣」，下月每度電平均淨電價將加至179.5仙，與1月的135.3相比升約32.7% 。

若以3人家庭每月用電275度計算，中電用戶下月電費約383元，較年初貴約37元；而港燈用戶下月電費則為約396元，較年初約275元貴約121元。

電費由「基本電價」加「燃料調整費」組成，當中燃料費於每年3至12月按月調整，根據過去3個月燃料實際價格計算而得出，以「實報實銷」原則調整。

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記者：黃小冰