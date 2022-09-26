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【製造爆炸品】涉TG圖文並茂教製造爆炸品　冷氣工程師判囚42個月

社會 16:04 2022/09/26

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涉TG圖文並茂教製造爆炸品，冷氣工程師判囚42個月。（資料圖片）

30歲冷氣工程師涉於3年前在其創立的Telegram 頻道「實用工程知識分享頻道」，以圖文並茂提供製作武器及爆炸品方法。涉案冷氣工程師早前承認串謀煽惑他人蓄意導致身體受嚴重傷害及串謀煽惑他人製造炸藥兩罪，今（26日）於區域法院被判監42個月。

被告許智傑（30歲），報稱從事冷氣工程，早前承認串謀煽惑他人蓄意導致身體受嚴重傷害及串謀煽惑他人製造炸藥兩罪，指被告於2019年7月2日至2020年5月28日，在香港非法煽惑Telegram使用者蓄意傷人、刑事損壞、製造炸藥、縱火、設立路障導致停水停電停寬頻服務、干預街燈及阻礙港鐵日常運作，以對礙公眾造成妨擾。

案情指，案發時由被告創立的Telegram 頻道「實用工程知識分享頻道」共有逾2.2萬名訂閱者，及有2,000多條訊息，圖文並茂提供製作或使用武器襲警等指引，如將螺絲帽安裝在爬山杖上製作「打狗棍」等，另有26條訊息涉及製造爆炸品。被告警誡下稱內容只是轉載及屬工程技術交流。

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記者：梁錦麟

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