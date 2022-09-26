  • 29°C
香港時間 : 2022926日 (週一) 20:02
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 香港小姐2022 濕疹過敏大全 李啟言 超市大搜查 飯戲攻心 MIRROR演唱會 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【罕見病】26歲女子左腹疼痛有腫塊　求醫揭「男兒身」患罕見病

健康 18:43 2022/09/26

分享：

分享：

熱門 香港小姐2022 濕疹過敏大全 李啟言 超市大搜查 飯戲攻心 MIRROR演唱會 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩

26歲女子左腹疼痛有腫塊，求醫揭「男兒身」患罕見病。

女生腹部腫痛多數以為是婦科問題，但原來也可能隱藏性別秘密。近日在河南鄭州，就有一名26歲女性因左腹有腫塊且疼痛，就醫後驚揭自己竟是「男兒身」。

最新影片：

綜合内地媒體報道，患者與男友正籌備婚事，婚前發現自己左腹有腫塊且疼痛，以為是俗稱的「疝氣」。結果就醫發現，自己的染色體是46XY，屬男性，被確診患「雄激素不敏感綜合症」。即是男性假兩性畸形，雖擁有女性外形特徵，有乳房及陰道，但沒有月經和生育能力。

最後，患者進行了雙側性腺切除術，切除了未發育成熟的睾丸。痊癒出院後，生活恢復正常，與男友感情如初。

雄激素不敏感綜合症

「雄激素不敏感綜合症」屬於罕見病，卻也有家族遺傳的可能。患者性激素雖分泌正常、擁XY染色體，本應是男性，但由於患者雄激素受體（AR）基因突變，導致身體對雄激素不敏感或反應不足，最終發育成了女性。此罕見病又被稱為「睾丸女性化」（TF）。

内地媒體也曾報道一名31歲女性患有此罕見病，其對自己的性別困惑長達18年。患者擁屬男性的XY染色體、雙側隱睾、會陰部平滑肌瘤等病症，且在年幼時便存在男性心理特徵、17歲時仍無月經、未見子宮卵巢。而該患者最後明確了未來希望做女性的性別選擇，接受隱睾和陰部腫物切除術，術後進行雌激素替代療法，維持女性體徵。患者在日後除不能生育，在其他方面則與正常女性無異。

另外，此病雖不會直接威脅生命，但患者及家屬卻會承受巨大心理及社會壓力。患者可能長期陷於性別困惑中，即使手術治療後，或仍需輔以心理治療，以正確認知及接受自己的社會性別。

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：羅嘉欣

相關文章

【罕見病】巴西2歲童患罕見病天生雙陰莖　媽媽一句說話令醫生決定「切大留小」
13:21 2022/04/21
【罕見病】巴西2歲童患罕見病天生雙陰莖　媽媽一句說話令醫生決定「切大留小」
【罕見病】龐貝氏症晚發型初期病徵難察覺　走路不穩坐久難起身要留神
17:24 2022/07/28
【罕見病】龐貝氏症晚發型初期病徵難察覺　走路不穩坐久難起身要留神
【TOPick診症室】間質性肺病可致肺纖維化　醫生拆解兩類患者最新治療
09:00 2022/07/05
【TOPick診症室】間質性肺病可致肺纖維化　醫生拆解兩類患者最新治療

你可能感興趣

【罕見病】巴西2歲童患罕見病天生雙陰莖　媽媽一句說話令醫生決定「切大留小」
13:21 2022/04/21
【罕見病】巴西2歲童患罕見病天生雙陰莖　媽媽一句說話令醫生決定「切大留小」
【罕見病】龐貝氏症晚發型初期病徵難察覺　走路不穩坐久難起身要留神
17:24 2022/07/28
【罕見病】龐貝氏症晚發型初期病徵難察覺　走路不穩坐久難起身要留神
【TOPick診症室】間質性肺病可致肺纖維化　醫生拆解兩類患者最新治療
09:00 2022/07/05
【TOPick診症室】間質性肺病可致肺纖維化　醫生拆解兩類患者最新治療
罕見病 雌激素 月經 生育 懷孕 手術 治療 歧視

最高瀏覽

【香港小姐2022】星二代林鈺洧奪香港小姐冠軍　父親林俊賢不支持參選：叫我唔好玩
23:12 2022/09/25
【香港小姐2022】星二代林鈺洧奪香港小姐冠軍　父親林俊賢不支持參選：叫我唔好玩
【香港小姐2022】司儀王賢誌臨時未能現身港姐舞台　 曾志偉綵排至凌晨5時
18:39 2022/09/25
【香港小姐2022】司儀王賢誌臨時未能現身港姐舞台　 曾志偉綵排至凌晨5時
【香港小姐2022】港姐紅館騷出意外　佳麗陳婉怡被禮砲射傷耳朵　
22:59 2022/09/25
【香港小姐2022】港姐紅館騷出意外　佳麗陳婉怡被禮砲射傷耳朵　