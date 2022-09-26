【埋頭苦讀】兒子懸梁刺股防寫字瞌眼瞓　爸爸看後嚇一跳功課驚現甲骨文

▲ 今次唔知要讚定罵喇？

古有「懸樑刺股」意思是因怕打瞌睡而影響學習，於是把頭髮束起來，吊在屋樑上，瞌睡時用錐刺大腿，形容勤學苦讀。想不到經過多年後的今天，竟然出現「現代版的懸樑刺股」。

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有一名爸爸在Facebook群組「爆廢公社公開版」中公開了兒子做功課的照片，他模仿「懸樑刺股」的古人做法，為了防止自己讀書時打瞌睡，找來了絲帶，一邊綁在自己的頭上，另一邊就綁在椅背上，然後一臉認真地做功課，維持這個姿勢良久。當爸爸巡房時，以為仔仔很努力發𡚒圖強用功學習，大感安慰之際，原來好戲在後頭！

爸爸檢查功課時，大為震驚，仔仔的練字功課全部亂寫，頭兩行還是寫得正正經經，但之後的字體像潦草一樣，網友笑言似「甲骨文」，不禁令爸爸感嘆「懸樑刺股」的方法完全無用。

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責任編輯︰王明芳