【糖尿病】日本網紅拓也哥病逝 去年因糖尿病惡化截肢
在日本成人節目《矛盾大對決》爆紅的拓也哥（コレステロールタクヤ）於9月16日逝世，享年47歲。拓也哥近年受糖尿病困擾，去年更因病情惡化截肢。
根據家人今日（26日）發表的聲明，拓也哥早前因病療養，仍不幸於9月16日離世，由於事發突然，未能立即對外公布，其身後事會由親人處理。拓也哥上月20日在Twitter發布最後一則貼文，當時寫道「住院中」，並上載了自己躺在病床上的自拍照。
拓也哥早前參加節目《矛盾大對決》，以獨特「口技」一炮而紅。他在2013年在醫院接受血液檢查時得知罹患糖尿病，起初未有用藥治療。
直至2017年起，他的健康亮起紅燈，發現右腳小趾長出痘痘，只貼膠布待其痊癒，後才發現小趾已嚴重潰爛，需要截除。2018年他又因心臟衰竭、呼吸困難而緊急入院。去年，他證實因糖尿病惡化，而截除左小腿。
糖尿病為香港十大頭號殺手之一
根據衞生防護中心資料，糖尿病是一種慢性疾病。當胰臟分泌的胰島素不足，或胰島素不能發揮功能時，血糖便會不正常地高，導致糖尿病。在2020年有586人登記死亡個案是死於糖尿病，其中53.1%是男性。
糖尿病的成因
目前醫學界仍未完全理解糖尿病的成因，但以下因素卻會增加患上糖尿病的風險：
- 過重或肥胖
- 缺乏運動
- 某些藥物或疾病，令胰臟受損，影響胰臟分泌胰島素的功能
- 年齡增長 – 患者大多在45歲後出現糖尿病
- 家族遺傳 – 家族中有糖尿病患者
糖尿病的常見徵狀
當血液的萄葡糖含量過高，便會出現以下的徵狀：
- 小便頻密，晚上如廁特別多
- 異常口渴
- 容易疲倦
- 體重下降
- 視力模糊
- 經常感染疾病
另外，部份患者可能沒有明顯的病徵，直至併發症出現才發覺已患上糖尿病。
糖尿病的併發症
血糖量持續偏高會引致：
- 心臟病
- 中風
- 腎衰竭
- 傷口受細菌感染不能痊癒(尤其是足部)，最終須要動手術切除
- 失明
- 陽痿
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責任編輯︰羅嘉欣