【糖尿病】日本網紅拓也哥病逝　去年因糖尿病惡化截肢

▲ 日本網紅拓也哥病逝，享年47歲，去年因糖尿病惡化截肢。

在日本成人節目《矛盾大對決》爆紅的拓也哥（コレステロールタクヤ）於9月16日逝世，享年47歲。拓也哥近年受糖尿病困擾，去年更因病情惡化截肢。

根據家人今日（26日）發表的聲明，拓也哥早前因病療養，仍不幸於9月16日離世，由於事發突然，未能立即對外公布，其身後事會由親人處理。拓也哥上月20日在Twitter發布最後一則貼文，當時寫道「住院中」，並上載了自己躺在病床上的自拍照。

拓也哥早前參加節目《矛盾大對決》，以獨特「口技」一炮而紅。他在2013年在醫院接受血液檢查時得知罹患糖尿病，起初未有用藥治療。

直至2017年起，他的健康亮起紅燈，發現右腳小趾長出痘痘，只貼膠布待其痊癒，後才發現小趾已嚴重潰爛，需要截除。2018年他又因心臟衰竭、呼吸困難而緊急入院。去年，他證實因糖尿病惡化，而截除左小腿。

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糖尿病為香港十大頭號殺手之一

根據衞生防護中心資料，糖尿病是一種慢性疾病。當胰臟分泌的胰島素不足，或胰島素不能發揮功能時，血糖便會不正常地高，導致糖尿病。在2020年有586人登記死亡個案是死於糖尿病，其中53.1%是男性。

糖尿病的成因

目前醫學界仍未完全理解糖尿病的成因，但以下因素卻會增加患上糖尿病的風險：

過重或肥胖

缺乏運動

某些藥物或疾病，令胰臟受損，影響胰臟分泌胰島素的功能

年齡增長 – 患者大多在45歲後出現糖尿病

家族遺傳 – 家族中有糖尿病患者

糖尿病的常見徵狀

當血液的萄葡糖含量過高，便會出現以下的徵狀：

小便頻密，晚上如廁特別多

異常口渴

容易疲倦

體重下降

視力模糊

經常感染疾病

另外，部份患者可能沒有明顯的病徵，直至併發症出現才發覺已患上糖尿病。

糖尿病的併發症

血糖量持續偏高會引致：

心臟病

中風

腎衰竭

傷口受細菌感染不能痊癒(尤其是足部)，最終須要動手術切除

失明

陽痿

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責任編輯︰羅嘉欣