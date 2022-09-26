【企圖搶劫】為搵快錢糾黨圖劫「二叔公」錶飾　地盤工認罪囚5年3個月

▲ 為搵快錢糾黨圖劫「二叔公」錶飾，地盤工認罪囚5年3個月。（資料圖片）

23歲地盤工為「搵快錢」糾黨持鐵錘及牛肉刀，到元朗「二叔公」錶飾店企圖搶劫，事敗後乘車逃走。其後鄰近村屋村民發現不明來歷客貨車停泊於村內，最終報警揭發為失車及與案有關，並於車上發現口罩及鐵錘等物品，對比DNA後拘捕地盤工，今(26日)於高等法院承認1項企圖搶劫罪，被判監5年3個月。



被告李彥俊（26歲），任職地盤工人，承認1項企圖搶劫罪，控罪指他於2019年11月23日，在元朗日新街日新大廈地舖二叔公錶飾專門店企圖搶劫葉啟東（譯音）。



法官判刑時指，被告現年26歲，案發時23歲，任職地盤工人，年輕時曾因其他罪行被判感化、更生中心或戒毒所。被告求情指為搵快而犯案，法官指被告犯案時以鐵錘擊打玻璃飾櫃，目擊同黨持牛肉刀威嚇事主。

法官指被告與同黨夥同犯案，罪責相同，案件有計劃而行事，幸事主勇敢報警，案件具加刑因素，包括被告過往曾有犯罪紀錄。法官指被告應明白犯案越多，懲罰越嚴重，故加刑以阻嚇其再犯案，判監5年3個月。



案發日晚上8時許，葉姓職員獨自在店舖內，突然3名蒙面賊人進入店鋪後，1人持鐵錘扑向玻璃飾櫃，另外兩人分別持牛肉刀及背包，並要求身處鐵閘後的葉開門。葉驚慌下後退及報警， 3人事敗乘銀色客貨車逃走，警方到場檢獲鐵錘，葉則未有受傷。



同日晚上近凌晨時分，元朗小商新村村民發現1輛銀色客貨車停泊於村民停車位置，陳姓男子遂將其車停泊在其前面，防止其離開及等候其來電。兩天後，陳發現其車輛被刮毀，遂報警處理，警方到場後揭發銀色客貨車為失車，並於車內發現6個空置小巴錢箱、天拿水及電油等。

警方將從車上檢獲兩個便用過的口罩及帽等物品交往化驗，經對比DNA後，其中1個與被告吻合，並證實被告為案中持鐵錘賊人。

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記者：林育慧