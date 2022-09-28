【靚太廚房】把握小朋友增高黃金期增加鈣質　20分鐘製日式米漢堡簡易食譜

在小朋友的成長期，吸收適當及豐富的營養是最重要，特別是小朋友的增高黃金期，家長們應好好把握。今集《靚太廚房》邀請了三孩媽Kitty教大家製作「20分鐘米漢堡」，簡單易整之餘，還可以有助小朋友增高，吸收鈣質。

材料：

▲ 材料。（湛斯雅攝）

油 兩茶匙 牛肉薄片 120g 白飯 300g 低筋麵粉 20g 生菜 適量 醬油 兩茶匙 芝士 適量

做法：

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1. 已煮好的白飯加入醬油攪拌均勻，再放低跟麵粉伴均勻。

2. 將牛肉片用中火，加入少許油，轉熱後加入牛肉薄片，兩邊煎金黃。

3. 牛肉煎好後放旁邊攤凍

4. 將混合好嘅飯分成四等份，用保鮮膜包袱起來壓成圓形米堡。

5. 平底鑊開中火倒入少許油，大鑊微微熱后加入1號圓形米堡，濺到表面呈金黃色，反面，轉小火同樣煎金黃色。

6. 取出一個煎好的米堡，加入生菜，牛肉薄片，再加一片芝士，再蓋上另一個煎好的米堡，完成。

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責任編緝：蕭雅文