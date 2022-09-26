【最新疫情】今增4034宗確診　另增12宗死亡個案

▲ 新冠肺炎疫情持續（陳靜儀攝）

新冠肺炎疫情持續，今（26日）為衞生署衞生防護中心第2日取消每日例行疫情記者，中心透過新聞稿公布，今日新增4,034宗確診個案，包括3,846宗本地感染個案及188宗輸入個案，並多12名患者離世，第五波疫情期間共錄得9,915宗死亡個案。

院舍方面，則有2間殘疾人士院舍共2名院友確診，致18人需檢疫。學校個案方面，過去數日共1,116名學生和164名教職員確診，涉687間學校，26間學校共29班因出現群組感染，需暫停面授課7日。

Omicron變異病毒株新亞系方面，衞生署公共衞生化驗服務處於9月17日至23日收到為本地個案作核實化驗的樣本中，與Omicron變異病毒株BA.2.12.1及BA.4／BA.5亞系（包括懷疑個案）有關的樣本分別佔約3.4%及86.1%（七天移動平均比例）。

截至昨日，共有2,039名確診病人留醫治療，當中有161名新增確診病人。新增呈報3名危殆病人及5名嚴重病人，現時合共有41名危殆及43名嚴重病人，當中15名危殆病人正接受深切治療。

本港昨增3,897宗確診，較前一日跌逾1,200宗，重回7月中水平，本地感染佔3,780宗。

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記者：鄧凱文