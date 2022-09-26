  • 29°C
香港時間 : 2022926日 (週一) 18:30
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 香港小姐2022 濕疹過敏大全 李啟言 超市大搜查 飯戲攻心 MIRROR演唱會 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【最新疫情】今增4034宗確診　另增12宗死亡個案

社會 16:54 2022/09/26

分享：

分享：

熱門 香港小姐2022 濕疹過敏大全 李啟言 超市大搜查 飯戲攻心 MIRROR演唱會 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩

新冠肺炎疫情持續（陳靜儀攝）

新冠肺炎疫情持續，今（26日）為衞生署衞生防護中心第2日取消每日例行疫情記者，中心透過新聞稿公布，今日新增4,034宗確診個案，包括3,846宗本地感染個案及188宗輸入個案，並多12名患者離世，第五波疫情期間共錄得9,915宗死亡個案。

院舍方面，則有2間殘疾人士院舍共2名院友確診，致18人需檢疫。學校個案方面，過去數日共1,116名學生和164名教職員確診，涉687間學校，26間學校共29班因出現群組感染，需暫停面授課7日。

Omicron變異病毒株新亞系方面，衞生署公共衞生化驗服務處於9月17日至23日收到為本地個案作核實化驗的樣本中，與Omicron變異病毒株BA.2.12.1及BA.4／BA.5亞系（包括懷疑個案）有關的樣本分別佔約3.4%及86.1%（七天移動平均比例）。

截至昨日，共有2,039名確診病人留醫治療，當中有161名新增確診病人。新增呈報3名危殆病人及5名嚴重病人，現時合共有41名危殆及43名嚴重病人，當中15名危殆病人正接受深切治療。

本港昨增3,897宗確診，較前一日跌逾1,200宗，重回7月中水平，本地感染佔3,780宗。

最新影片：

政府派發電子消費券　一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：鄧凱文

相關文章

【第五波疫情】4區屋邨污水樣本呈陽性　房屋署派約27萬個快測包
17:29 2022/09/10
【第五波疫情】4區屋邨污水樣本呈陽性　房屋署派約27萬個快測包
【第五波疫情】10間院舍現爆發　991間學校呈報2,886宗個案
16:46 2022/09/13
【第五波疫情】10間院舍現爆發　991間學校呈報2,886宗個案
【第五波疫情】今增6260宗確診　多10名染疫者離世【不斷更新】
16:25 2022/09/19
【第五波疫情】今增6260宗確診　多10名染疫者離世【不斷更新】
【第五波疫情】今增8999宗確診　4歲染疫男童昨入院今離世【不斷更新】
16:25 2022/09/16
【第五波疫情】今增8999宗確診　4歲染疫男童昨入院今離世【不斷更新】
【重生方案】海洋公園免費園區流標　龐建貽歸咎第五波疫情「嚇怕」投資者
18:50 2022/09/22
【重生方案】海洋公園免費園區流標　龐建貽歸咎第五波疫情「嚇怕」投資者

你可能感興趣

【第五波疫情】4區屋邨污水樣本呈陽性　房屋署派約27萬個快測包
17:29 2022/09/10
【第五波疫情】4區屋邨污水樣本呈陽性　房屋署派約27萬個快測包
【第五波疫情】10間院舍現爆發　991間學校呈報2,886宗個案
16:46 2022/09/13
【第五波疫情】10間院舍現爆發　991間學校呈報2,886宗個案
【第五波疫情】今增6260宗確診　多10名染疫者離世【不斷更新】
16:25 2022/09/19
【第五波疫情】今增6260宗確診　多10名染疫者離世【不斷更新】
肺炎 衞生防護中心 院舍 衞生署 商場 服務 學校

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【香港小姐2022】星二代林鈺洧奪香港小姐冠軍　父親林俊賢不支持參選：叫我唔好玩
23:12 2022/09/25
【香港小姐2022】星二代林鈺洧奪香港小姐冠軍　父親林俊賢不支持參選：叫我唔好玩
【香港小姐2022】司儀王賢誌臨時未能現身港姐舞台　 曾志偉綵排至凌晨5時
18:39 2022/09/25
【香港小姐2022】司儀王賢誌臨時未能現身港姐舞台　 曾志偉綵排至凌晨5時
【香港小姐2022】港姐紅館騷出意外　佳麗陳婉怡被禮砲射傷耳朵　
22:59 2022/09/25
【香港小姐2022】港姐紅館騷出意外　佳麗陳婉怡被禮砲射傷耳朵　