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【米蘭時裝周】Moncler假米蘭大教堂展示新作　林家謙與安妮夏菲維同為座上客

休閒消費 18:41 2022/09/26

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林家謙獲邀出席米蘭時裝周，成功衝出國際。

米蘭時裝周近日正式開鑼，各大品牌上演2023春夏系列新作品。適逢Moncler 70周年紀念，在米蘭地標大教堂廣場拉開長達70天的品牌70周年全球慶典盛會序幕，並獻上一場震撼視覺的華麗盛宴。

除了品牌標誌性的羽絨服裝之外，特意安排了由米蘭斯卡拉歌劇院首席芭蕾舞者Virna Toppi領銜開舞，共有1952名表演者，當中有700名舞者、200名音樂家、100人合唱團及952名模特兒參與其中。

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隆盛表演吸引多達18000名觀眾，其中包括美國藝人安妮夏菲維（Anne Hathaway）、Pharrell Ｗilliams、韓國女星李聖經、內地歌手那英、台灣歌手周興哲等，而香港代表有唱作歌手林家謙，場面星光熠熠。

剛在8月份完成一連7場演唱會的林家謙，獲Moncler邀請成為出戰米蘭時裝周睇騷，與一眾巨星同為座上客。他在社交平台上載多張出席品牌時裝騷的相片，見他穿上鮮黃色羽絨外套，非常sharp醒，與一眾藝人在漫天飄雪下合照，相當有意境。

時裝騷結束後，林家謙與一眾國際巨星合照留影。（Instagram圖片）

不少粉絲紛紛湧入畀like兼留言，恭喜林家謙成為衝出國際。有網友笑指他的造型似足早前擔任其演唱會嘉賓Serrini的燒賣造型，「係咪受某女明星啟發 一齊cosplay燒賣」、「成粒燒賣咁好可愛❤」、「玩得開心啲❤想講呢鮮色其實你都著得好睇」。

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責任編緝：馮雪怡

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