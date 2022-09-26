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【4區污水陽性】涉鰂魚涌康山、康怡花園、鑽石山星河明居等多個屋苑　派18.5萬個快測包

社會 16:36 2022/09/26

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鰂魚涌康怡花園。（資料圖片）

政府今日（26日）表示，元朗、東區、荃灣及黃大仙區污水檢測結果呈陽性和病毒量相對較高，房屋署及當區的民政事務處將會陸續向以下地點的居民、在地工作清潔員工和物業管理員工派發合共約18.5萬個快速抗原測試包，供他們自行檢測，以輔助識別感染者。

快速測試

  • 元朗區 — 天愛苑
  • 東區 — 康山花園、柏架山、逸意居、康蘭居及康怡花園
  • 荃灣區 — 曹公街附近一帶住宅（見附件
  • 黃大仙區 — 鳳德邨、鳳禮苑、悅庭軒、星河明居及龍蟠苑

以快速抗原測試首次取得陽性結果的人士可透過「2019冠狀病毒快速抗原測試陽性結果人士申報系統」網上平台申報。若市民使用網上平台有困難，可致電183 6119自動系統登記身分證明文件及電話號碼。衞生署衞生防護中心會於稍後聯絡有關人士，以完成申報程序。

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責任編輯：李榮忠

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