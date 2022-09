【放開孩子是一種教育】英國大學升學座談展　實戰工作坊助你超前部署

英國是不少家長與學生其中一個熱門升學選擇,但芸芸學科應如何抉擇、前景和出路又如何、學生又如何能脫穎而出?英澳升學顧問中心LINKEDU(領優教育)上周起一連三星期舉辦英國升學座談展,本周六(10月1日)主題為大學選科資訊,下周六(10月8日)更特設頂尖學府面試工作坊,創辦人Adrian Ng說:「希望有意在2023年入讀英國大學的學生,能在座談展中清楚自己路向,在未來12個月做好準備,作最後衝刺。」



放開孩子是一種教育座談展 第二場 - 英國大學

詳細剖析6大熱門科目



本周六講座主要介紹香港學生赴英升學的6大熱門科目,包括法律、工程、電腦科學、藝術、營養師、物理治療及職業治療。Adrian解釋,「相信家長和學生已對當地學制有所認識,所以講座請來讓各領域的講者,向大家分享最新資訊,助他們對這些科目的內容、前景和出路有更深入了解。」



他以營養師(Dietitian)及營養學家(Nutritionist)為例,表示不少家長和學生都會將兩者混淆,但其實營養學家課程並不包括臨床實習,故不會獲本港醫院聘用,為病人提供醫學營養治療。要擁有在香港執業的註冊營養師資格,必須報讀配有營養師註冊資格的營養及膳食課程。



他續說,不同科目的內容和出路都已隨著時代發展而轉變,譬如「現在讀藝術已經不止是美術設計,英國不少院校的相關科目都朝科技化方向轉型,開辦數碼設計課程,涵蓋3D動畫、動畫特效及遊戲設計等。」又如電腦科學的就業出路亦不止是程式編碼,更涉足大數據、人工智能、商業管理及經濟等不同範疇,所以近幾年電腦科學在英國大學聯招(UCAS)的競爭激烈程度,已不亞於醫學等「神科」。

Adrian提醒,學生可先在講座中了解自己想讀的科目及學校,再因應自己預計的成績申請科目,座談展現場亦有LINKEDU顧問團隊,為家長及學生提供一對一升學諮詢。



實戰工作坊助超前部署



深入了解科目前景,更有助學生在UCAS中先拔頭籌。Adrian解釋,學生要在個人自薦信(Personal Statement)中,展示自己對該行業及學科的興趣、認知、熱誠及個人抱負等。「在競爭大的學校中,個人陳述是不可或缺的一環,甚至是最重要的一環。」他形容,Personal Statement就如學生的名片,對奠定第一印象有關鍵作用。座談展第三周就特設四節專科工作坊,教學生如何撰寫個人陳述及準備面試。



「面試幾乎是定斷生死的關鍵一環,大學是否取錄學生就看這一關,希望參加者能透過工作坊,在實戰中看到自己不足之處,在這一年間進步。」Adrian指出,面試在五大頂尖學府「G5」大學尤其重要,當中包括牛津大學(University of Oxford)、劍橋大學(University of Cambridge)、倫敦帝國學院(Imperial College London)、倫敦大學學院(University College London),以及倫敦政治經濟學院(LSE)。



若學生希望修讀指定九大英國法律學院,就需要面對LNAT(National Admissions Test for Law)入學試的考驗,相關考試一年只能考一次,所以必須做足準備,才能萬無一失,認清考試規則及應試策略。

LINKEDU旗下亦設立LINKEDU Tutoring,專門為有意入讀英國G5大學或是申請專科的學生,提供一對一培訓計劃協助,訓練他們的作答及面試技巧。Adrian補充,頂尖學院往往很看重學生過去是否有與學科相關的工作及實習經驗,LINKEDU亦會為有需要的學生安排合適的活動及暑期實習,助他們期增潤Personal Statement及履歷,超前部署入讀心儀大學。



