【放開孩子是一種教育】英國大學升學座談展　實戰工作坊助你超前部署

英國是不少家長與學生其中一個熱門升學選擇，但芸芸學科應如何抉擇、前景和出路又如何、學生又如何能脫穎而出？英澳升學顧問中心LINKEDU（領優教育）上周起一連三星期舉辦英國升學座談展，本周六（10月1日）主題為大學選科資訊，下周六（10月8日）更特設頂尖學府面試工作坊，創辦人Adrian Ng說：「希望有意在2023年入讀英國大學的學生，能在座談展中清楚自己路向，在未來12個月做好準備，作最後衝刺。」



放開孩子是一種教育座談展 第二場 - 英國大學

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詳細剖析6大熱門科目



本周六講座主要介紹香港學生赴英升學的6大熱門科目，包括法律、工程、電腦科學、藝術、營養師、物理治療及職業治療。Adrian解釋，「相信家長和學生已對當地學制有所認識，所以講座請來讓各領域的講者，向大家分享最新資訊，助他們對這些科目的內容、前景和出路有更深入了解。」



他以營養師（Dietitian）及營養學家（Nutritionist）為例，表示不少家長和學生都會將兩者混淆，但其實營養學家課程並不包括臨床實習，故不會獲本港醫院聘用，為病人提供醫學營養治療。要擁有在香港執業的註冊營養師資格，必須報讀配有營養師註冊資格的營養及膳食課程。



他續說，不同科目的內容和出路都已隨著時代發展而轉變，譬如「現在讀藝術已經不止是美術設計，英國不少院校的相關科目都朝科技化方向轉型，開辦數碼設計課程，涵蓋3D動畫、動畫特效及遊戲設計等。」又如電腦科學的就業出路亦不止是程式編碼，更涉足大數據、人工智能、商業管理及經濟等不同範疇，所以近幾年電腦科學在英國大學聯招（UCAS）的競爭激烈程度，已不亞於醫學等「神科」。

Adrian提醒，學生可先在講座中了解自己想讀的科目及學校，再因應自己預計的成績申請科目，座談展現場亦有LINKEDU顧問團隊，為家長及學生提供一對一升學諮詢。



實戰工作坊助超前部署



深入了解科目前景，更有助學生在UCAS中先拔頭籌。Adrian解釋，學生要在個人自薦信（Personal Statement）中，展示自己對該行業及學科的興趣、認知、熱誠及個人抱負等。「在競爭大的學校中，個人陳述是不可或缺的一環，甚至是最重要的一環。」他形容，Personal Statement就如學生的名片，對奠定第一印象有關鍵作用。座談展第三周就特設四節專科工作坊，教學生如何撰寫個人陳述及準備面試。



放開孩子是一種教育座談展 第三場 - G5專科工作坊

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「面試幾乎是定斷生死的關鍵一環，大學是否取錄學生就看這一關，希望參加者能透過工作坊，在實戰中看到自己不足之處，在這一年間進步。」Adrian指出，面試在五大頂尖學府「G5」大學尤其重要，當中包括牛津大學（University of Oxford）、劍橋大學（University of Cambridge）、倫敦帝國學院（Imperial College London）、倫敦大學學院（University College London），以及倫敦政治經濟學院（LSE）。



若學生希望修讀指定九大英國法律學院，就需要面對LNAT（National Admissions Test for Law）入學試的考驗，相關考試一年只能考一次，所以必須做足準備，才能萬無一失，認清考試規則及應試策略。

LINKEDU旗下亦設立LINKEDU Tutoring，專門為有意入讀英國G5大學或是申請專科的學生，提供一對一培訓計劃協助，訓練他們的作答及面試技巧。Adrian補充，頂尖學院往往很看重學生過去是否有與學科相關的工作及實習經驗，LINKEDU亦會為有需要的學生安排合適的活動及暑期實習，助他們期增潤Personal Statement及履歷，超前部署入讀心儀大學。



LINKEDU放開孩子是一種教育座談展

日期： 2022年10月1日、2022年10月8日（逢星期六）

時間：上午11時至下午6時

地點：LINKEDU 中環辦公室

報名：https://bit.ly/3TM2Mch

(特約)