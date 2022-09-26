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【黑客疑雲】自稱中一生黑客破解學校內聯網　揚言團隊含IQ136指揮官：不可能在學校抓到我

社會 17:12 2022/09/26

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樂善堂梁銶琚書院。（資料圖片）

港人日常生活難離開網絡，網絡安全問題愈加需要重視。不過近日網上流傳，一名代號為「ShadowLST」的黑客，竟自稱為樂善堂梁銶琚書院的一名中一學生，並指出該校服務器存在的漏洞，要求學校容讓學生自由下載或卸載行動裝置管理（MDM），否則「會hack學校的所有嘢」。該名黑客又宣稱，其團隊有7個成員，其中更有一名智商136的指揮官，揚言「你不可能在學校抓到我」。

網上流傳樂善堂梁銶琚書院懷疑被黑客入侵。據懷疑由黑客發出的電郵所示，黑客自稱為該校一名中一學生，指在「上次」入侵學校早會宣布系統時，已向學校發出一封電郵，指出系統存在的漏洞和後門。

該名黑客又要求，學校應讓學生自由下載或卸載「MDM」（行動裝置管理），否則「會hack學校的所有嘢」，並強調「這是最後的警告，沒有另外」。他又直言，「該系統能夠被我一名中一學生破解」，但每年卻要收費70元，「完全沒有任何意義」。

    點擊圖片放大
    +2

而電郵又表示，學校的政治立場「很嚴重」，指甚至連英語周亦是關於中國，令他「非常之不舒服」。他指自己並不討厭中國或任何國家，只是討厭連英語都關於政治。

我們不是機器。不需要在我的大腦中編寫程序和洗腦。

黑客最後在電郵中留名，自稱為「ShadowLST」，指其團隊有7名成員，包括2名黑客、3名硬件工程師、1名社交工程師，以及1名智商達136的「指揮官」。他又稱「我們可以破解一切」，就連校長的賬號都可以輕鬆破解，並揚言「你不可能在學校抓到我，不要嘗試」。

網上亦流傳一封懷疑由該校IT組主任發出的電郵，指發現有駭客使用該校內聯網電郵地址發出一封警告電郵，並澄清該電郵並非由該校教師發出。發言人強調，該校將嚴肅跟進事件，同學應立即刪除該可疑電郵，禁止轉發及不應回覆。

根據香港法例第200章《刑事罪行條例》第161條 （1） 款 （c） 段，任何人取用電腦的意圖或目的在於使其本人或他人不誠實地獲益 （不論是在取用電腦的同時或在日後任何時間），即屬犯罪，一經循公訴程序定罪，可處監禁5年。

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記者：黃穎津

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