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【最壞身教】教歲半女與4歲姊「開戰」爭寵　育兒專家批極品爸爸︰訓練幼兒用暴力

育兒經 17:07 2022/09/26

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有爸爸教歲半女兒與4歲姊「開戰」爭寵。

為甚麼這對小兄弟整天不是吵架就是打架？你打我一拳，我踹你一腳，二人扭在地上打滾，極之駭人！

爸爸跑過來把兩兄弟分開，大聲喊道︰「你哋兩個邊個出手先嘅？」「佢打我先㗎！」一個喊。「係佢推我先㗎！」另一個嚷。

類似的情況，其實很難判斷誰是誰非，因為事出突然，事發時又沒有目擊證人，照常理兩個孩子都應雙雙受罰，並教導他們萬萬不能使用暴力，誰個出拳都是錯的。兩兄弟應該相親相愛，斯文人應該以理服人，以協商方式解決問題。

可是，兩兄弟仍然歇斯底里地糾纏於誰先出手的問題上，終於其中一人大喊︰「係媽咪教㗎，佢話如果唔係你出手先，人哋打你在先你就要奮力還手，並且一定要打贏，千祈咪吃虧！」媽媽竟然是這樣教孩子的，難怪這對兄弟在學校會打遍天下無敵手了！

最新影片︰

那邊廂，有個極品爸爸是這樣教女的︰四歲大女兒正躲在媽媽的懷裏，歲半的小女兒卻嚷着要媽媽抱，爸爸在旁是這樣鼓勵小女兒的︰「小姑娘，你要勇敢啲，過去同家姐搶過啦！」為了提升孩子的勇氣，爸爸竟然訓練幼兒使用暴力。

可憐的幼兒當真聽話跑過去使勁欲推開家姐，反遭對方一手推倒，妹妹不敵哭了，爸爸竟揚聲說：「唏！小姑娘唔准喊，你要再用力啲推上！」

我不忍再看下去了，真替這些孩子難過。從小被扭曲的觀念荼毒，他們長大後會是甚麼的模樣？全身不禁已起了雞皮疙瘩。

原文刊登於《香港經濟日報》，標題為「為何孩子會打人？

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撰文 : 鄧藹霖

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