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【美食速報】Shake Shack 炸雞限定餐單掀韓風　韓式甜辣醬加大蒜生薑碎更有個性

休閒消費 17:18 2022/09/26

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熱門 香港小姐2022 濕疹過敏大全 李啟言 超市大搜查 飯戲攻心 MIRROR演唱會 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩

全新推出的限定菜式包括Gochujang Chicken Sandwich，必食。(品牌提供)

香港的韓粉們請準備尖叫！繼風靡全球的BTS防彈少年團、Blackpink、玄彬、《魷魚遊戲》之後，再有韓流襲港 —— Shake Shack 攜極具韓國特色的火熱 Gochujang Chicken 期間限定餐單再掀韓風。

全新推出的限定菜式包括Gochujang Chicken Sandwich、Bites 及 Fries，即日至11月中在全港 Shake Shack 門店供應。
 
品牌在開設首間韓國分店的前一年，廚藝團隊被首爾充滿活力的炸雞文化吸引。以此為靈感，與韓國的廚藝團隊夥伴合作無間，炮製出大受歡迎的Gochujang Chicken 菜單。如今韓國共有22間 Shake Shack發售此特色餐單，因受眾多喜愛各種韓國美食的粉絲支持，Gochujang Chicken 菜單已向世界出發，先後成功登陸英國和美國，如今終於輪到香港了。

薯條淋上韓式甜辣醬，另類滋味。(品牌提供)

味道豐富的 Gochujang（韓式甜辣醬）是韓國料理中傳統的調味醬料， 以紅辣椒、糯米、發酵大豆和鹽製成，發酵後變成濃稠的紅色醬料，辣中有甜，甜中有鮮，常用於烹調各樣燜煮菜式、醃料及煮汁等。Shake Shack 團隊更加入了大蒜和生薑碎，使醬料味道更加圓滿有個性

Shake Shack 引領韓風推出火熱韓式甜辣醬炸雞限定餐單。(品牌提供)

由薯條、炸雞、炸雞腿肉三文治至漢堡，都會淋上韓式甜辣醬醬，綴以黑白芝麻及青葱碎，每一啖盡是滿足滋味，自問韓粉的你不要錯過。

記者：郭秀芳

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