【精準扶貧】孫玉菡：「貧窮線」量度指標單一未計算資產　積極研究精準扶貧

▲ 勞工及福利局局長孫玉菡。（陳靜儀攝）

勞工及福利局局長孫玉菡表示，過去政府的扶貧工作有一定成果，但同時意識到，現行以相對貧窮概念擬定的「貧窮線」有不足之處，包括始終未能觸及資產計算。孫玉菡指，當局制定扶貧政策時，會盡量吸納議員意見，未來會積極研究精準扶貧，有方案會對外公布。

孫玉菡出席立法會改革扶貧政策和策略小組委員會指出，2020年貧窮人口及貧窮率分別為55萬人及7.9%，通過政府一連串政策介入後，合共令110萬人脫貧，降低貧窮率15.7個百分點，反映過去政府的工作在扶貧方面有一定成果。

不過，他同時指出，現行以相對貧窮概念擬定的「貧窮線」亦有不足之處，包括以住戶收入作為量度貧窮的單一指標。孫玉菡強調，貧窮是複雜問題，有些住戶收入低、資產高，現行「貧窮線」無法計算。

另外，貧窮線分析框架沒有涵蓋普及化而不設經濟審查的非現金福利轉移，以及即使整體人口的生活水平隨着經濟發展得以改善，總有一定人口處於貧窮線之下，可能會令制定扶貧政策時失焦；而且，「相對貧窮」某程度上著重反映收入差距的狀況，「貧窮線」在經濟增長下通常「水漲船高」，貧窮人口數目亦未必會下降。

政府經濟顧問梁永勝補充，過去統計處進行問券調查時，問及資產資料，逾四成人不願意回答，一成多人不懂回答，另有逾四成人「求其答」，現時政府探討嘗試以更為簡單的方式，如「是非題」，令受訪者更容易回答資產資料。

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記者：陳葆琳