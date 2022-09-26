【校長專欄】學生「一人一職」人人有工開 校長：不是巧立明目而是品格培育

▲ 「一人一職」政策不是巧立明目。

每學年9月對學生來說，都是一個興奮及期待的月份，學生們會在新的班房進行學習，課室內的設施會隨著年級的增長而有所不同，他們也認識到新學年的班主任及科任教師，當然也會留意是否有新同學出現在班房中。此外，新學年新的開始，同學們也期待著會給老師們委派什麼的職務。

在我讀書的小時候，班房中可被老師委派的職務只有「班長」及「行長」兩個類別，與今天課室中「一人一職」的情況有很大分別，課室中的職務可包括﹕中文/英文/數學/常識/視覺藝術/音樂等不同科目的科長，也有環保大使、IT小助手、午膳服務生、歷奇小精英......以達致「人人有工做」。

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國際經濟合作暨發展組織（OECD）將在心理學中，被廣泛使用的「The Big Five Model」加以整理與分析，提出孩子在品格培育過程中期望能達成的指標與技能。「一人一職」政策看似巧立明目，讓「人人有工做」，但其實是希望學生透過生活事件，在過程中進行不同範疇的品格培育﹕

1.情緒管理：讓學生在執行不同職務的過程中，學習如何穩定自己的情緒來完成有關工作，慢慢讓他們建立日後即使在學業、工作或愛情方面中遇到困難，也能以樂觀心態應對。

2.任務表現：在學生們實踐職務的過程中，他們需建立起自律及對自己及他人負責任的態度，才有助於將事件更有效率完成。

3.團隊合作：在實踐職務的過程中，必定有與同學們意見不合的情況，因此孩子需以同理心，由別人的角度出發，互相溝通，達成共識，完成任務。

4.開明思想：為了做好自己獲派的工作，學生們需擁有開明思想及對別人的包容力，這種態度能加強學生對事物的好奇心與求知慾，有助於日後面對不同的學習經歷。

5.與他人互動：同學們在與別人溝通的過程中需將自己的意見表達，從而提升自信，也學懂欣賞別人的長處及接納他人的不足，建立端正而良善的品格。

在我們眼中的一件小職務，是學生心中的大事情，讓孩子在過程中實踐反思，播下良好品格的種子。

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