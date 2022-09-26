【罪成判囚】涉還押期間指示他人刪資料　兩男判囚4個月及10個月

▲ 灣仔區域法院。資料圖片

21歲學生涉於2019年時管有爆炸品被捕，還押時涉指示探訪者刪除涉案網上資料。涉案學生及21歲無業男經審訊後，早前於區域法院被裁定串謀妨礙司法公正及管有爆炸品罪成，今（26日）分別被判監10個月及4個月。暫委法官判刑時指，本案的爆炸品是與30多種化學品一同儲存在密閉的迷你倉內，一旦產生爆炸，將對公眾安全造成影響。

被告鄺偉邦（21歲，學生）及黃俊燁（21歲，無業），經審訊後被裁定1項串謀妨礙司法公正罪成。控罪指，他們於2020年2月3日，在壁屋懲教所達成協議刪除2個由電郵登記的互聯網帳戶內的數碼資訊，以及1個屬鄺的不明手提電話號碼可取用的數碼資訊。

鄺另被裁定2項管有爆炸品罪成，控罪指他於2019年12月24日，在觀塘寶冠大廈的時昌迷你倉內，保管硝化纖維素及10個煙霧餅。

暫委法官判刑時指，社會服務令報告顯示黃有真誠悔意及獲得家人支持，建議判處160至240社會服務令。暫委法官指，惟黃於勞教中心及社會服務令報告中均堅持未有干犯控罪，顯示黃未有真誠悔意，判處社會服務令不足以反映嚴重性。

暫委法官續指，證供顯示本案涉及的炸藥在受限的情況下足以炸斷手指，涉案爆炸品是與30多種化學品一同儲存在密閉的迷你倉內，一旦產生爆炸，將難以逃生，且對公眾安全造成影響。至於本案涉及的15克硝化纖維素雖在儲存時屬潮濕狀態，但這並不反映其使用狀態。

暫委法官指，涉案的串謀妨礙司法公正罪嚴重之處是多於一人犯案。然而涉案的對話時間僅約5至6分鐘，可見黃在答應鄺刪除涉案資料前，未有時間考慮，亦未有證據兩人有預諜犯案，警方亦未有因此而影響調查。暫委法官遂就所有控罪，判鄺及黃入獄10個月及4個月。

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記者：梁錦麟