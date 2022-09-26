【高齡學生】陪女兒考試雙雙考上碩士　51歲媽媽重燃夢想再讀博士學位

▲ 「學到老，活到老」，51歲的媽媽也可以成功考取碩士。

俗語有句話「活到老學到老」，内地一名51歲勵志媽媽，她去年陪伴25歲女兒備考碩士，重燃了成為教育家的夢想，並決定與女兒一起應考，她不怕艱苦，每天5點起來背書，最終與女兒雙雙考取碩士。她希望透過自身經歷，帶出任何人，任何時候都可以學習，「人不應該自我設限，探索是人的一種本能，無關年齡、性別、身份，任何時候任何人都可以用自己的方式探索世界。」

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綜合內媒報道，51歲媽媽盧江容，原本是重慶涪陵區浙涪友誼學校小學的英語老師，執教近30年，她2006年開始自學心理諮詢課程，並考取了心理諮詢師資格證書。2016年，她成為學校心理諮詢師，之後為社區的學生和家長義務普及心理課程。不過近幾年，發現自身知識不足更感到吃力。

很多問題，是我過去的知識無法解決的，我需要『充電」新知識，考研並非貿然決定，而是這幾年一直縈繞在心頭的計劃。

母女齊考碩士

25歲的女兒楊莉（化名）去年決定辭職考碩士，盧江容起初只是陪著女兒溫習，她無法為女兒提供學習上的幫助，之後在家人的鼓勵下，她終於下定決心與女兒一起應考，經過考量，盧江容決定報考重慶師範大學應用心理專業（非全日制）。

不管寒暑 5點起床背書

年齡日益增大，記憶力衰退，盧江容惟有將勤補拙，她憶述去年8月開始，身心全投入到碩士備考，堅持每天早上5時起床，不管寒暑都用冷水洗臉，背書2小時，駕車到學校上班，下班回家後，也要背書至晚上12時許，每本參考書幾乎背上10多遍。同時要備考和工作十分忙碌，沒有太多時間休息，但她享受其中，有感生活無比充實，丈夫亦全力支持。

我考研的秘訣在於自律。備考期間，每天5點便起來背書，無論是吃飯、開車、走路，腦子裡想的都是複習。那段時間幾乎把自己封閉了起來，就是為了能高度集中註意力背下知識點。

考取418分佳績

5個多月的努力備考，結果盧江容沒有白費，她以初試418分的好成績成功考取。在網絡複試後，她成功獲重慶師範大學錄取攻讀應用心理專業碩士學位，女兒則入讀黑龍江大學教育學系。

每個人都可以有夢想，我也有，而且實現了。

相比於盧江容苛刻的學習態度，女兒楊莉的複習生活則平衡許多。楊莉平日除了看書外，還會固定抽出時間鍛煉及堅持做美食放鬆身心。盧江容的丈夫也是全力支持二人備考，除了當她們的後勤部長外，更會當家中大廚，「以前我們都嫌棄他做飯難吃，這幾個月下來，他多年沒有提升的廚藝也突飛猛進。」盧江容笑著說。

被保安誤認學生家長

9月4日上午，盧江容在丈夫陪同下前往重慶師範大學報到，領取校徽、學生證等，作為51歲的「高齡新生」，卻在校門外一度被保安誤認為學生家長，需出示錄取通知書才能入內，學生見狀紛紛笑言：「研二、研三的學生應該叫她學妹還是學姐或者學姨」、「她會不會帶著同學去跳廣場舞、耍太極的」。

盧江容形容回到校園，有種時光倒流的恍惚感，像小學生上學的感覺，對於上學後的稱呼問題也讓她感到尷尬，

一般叫我盧同學或者盧姐姐。而且老師年紀都比她小，為避免稱呼尷尬，雙方通常都是敷衍過去，廣場舞我不會跳，但會耍太極，若是有時間和精力，我也願意跟同學一起練習。

受疫情影響，她現時都是上網課，如上班跟上課時間重疊，她會盡量將課堂錄下來翻看。

對於以51歲之齡讀碩士，她只感到先拿了張「門票」，並說：「在自己追夢路上踏出的一小步，成為專家的夢想也許一輩子都不會實現，未來希望能走得更遠。」她不會放棄追尋夢想，冀望未來能考獲博士，成為教育家的想法。

任何時候都可以學習

對於有網民批評她年過半百考碩士浪費社會資源，她表示希望自己的經歷能改變外界想法，證明追夢不應自我設限，亦不受年齡、性別、身分阻礙，

我今年才51歲，未來我可以將所學知識用在工作上，許多專家都過了退休年齡還在做科研工作。人不應該自我設限，探索是人的一種本能，無關年齡、性別、身份，任何時候任何人都可以用自己的方式探索世界。

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編輯:王明芳