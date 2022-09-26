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【分身家】父母立遺囑居屋及積蓄全留兄長　外嫁女痛心：自己為家庭都付出很多

育兒經 18:04 2022/09/26

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家家有本難唸的經。

為免兄弟姐妹間為家產爭吵傷和氣，很多父母都會立定平安紙分身家，不過由父母去分，仔女都未必滿意，日前就有一名外嫁女兒指得知父母立下遺囑，表明會將居屋物業及所有積蓄全留給兄長，覺得自己為外家都付出很多，最後換來「乜都冇」，覺得不受重視，坦言感到相當傷心。

有網民在討論區「親子王國」發文，表示自己身邊有一名女友人，已經自置物業，父母早年購入居屋，與未婚長子同住，而長子甚少給家用，水電煤都有兩老負責，而長子只是間中給一千幾百。

最新影片推介:

發帖網友指，女友人自覺一直以來為外家付出很多，而遺囑的財產分配竟然沒有她份，父母的決定令她感到痛心及不受重視，「佢父母係怕個女爭，先咁早寫平安紙，朋友喊晒口咁話唔知點去再面對佢哋，佢冇諗過要錢，但而家心中有刺，只可以話佢同父母緣淺。」

對此，事主亦詢問網民：「今時今日外嫁女冇遺產分，係咪好正常？」很多網友看過貼文後，都紛紛留言，表示資產屬於父母，他們有權決定如何分配，亦有人覺得父母偏心，重男輕女。

點擊下圖看網民留言：

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責任編輯︰王明芳

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