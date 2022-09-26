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【虛假呈報】涉於快測平台虛報確診　2男女分別被判監禁14日及1年感化令

社會 17:43 2022/09/26

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涉於快測平台虛報確診，2男女分別被判監禁14日及1年感化令。（黃傑偉攝）

警方今日（26日）表示，警方於今年4月19日以涉嫌向衛生署快速測試平台提供虛假資料，拘捕兩名分別24歲男子及25歲女子經裁決後兩人分別被判處14日即時監禁及一年感化令。

網絡安全及科技罪案調查科科技罪案組高級督察劉震宇指，政府於今年3月7日，推出新型冠狀病毒快速測試陽性結果平台，簡稱快測申報平台，讓市民可更快速得到有效支援，及政府可更實時掌握本港疫情狀況。市民要提供個人資料及申報結果方可視為有效申報個案，衛生防護中心會以抽樣方式，要求申報陽性結果市民作核酸測試。

期間，衛生防護中心發現有6名市民提供虛假資料，或不屬於其測試報告結果，衛生防護中心將個案轉交警方，由網絡安全及科技罪案調查科接手調查。

警方經深入調查後，於4月19日分別在天水圍及葵涌拘捕兩名分別24歲男子及25歲女子，懷疑兩人提供虛假資料，及屬於他人陽性測試結果照片。被捕25歲女子於9月23日經裁判後被判決14日即時監禁。24歲男子今日（26日）裁決判一年感化令。

裁判官指，上載資料有一定程序，反映有計劃犯案，而判刑應該具阻嚇性作用。警方歡迎法庭裁決，認為具阻嚇性。

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記者：黃傑偉

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