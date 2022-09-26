【新冠疫苗】9兒科及婦產科學會發聲明　呼籲家長帶子女打針

▲ 9兒科及婦產科學會發聲明，呼籲家長帶子女打針

港府早前宣布9月30日起降低疫苗通行證年齡至5至11歲。香港兒科醫學會、香港兒童免疫過敏及傳染病學會、香港婦產科學會等9學會今（26日）再發出聯合聲明，呼籲家長盡快帶子女完成接種新冠疫苗，尤其是免疫系統較弱或有長期病患的小童。

香港兒科醫學會、澳門兒科專科醫學會、香港兒童免疫過敏及傳染病學會、香港婦產科學會、香港兒童及青少年皮膚科學會、香港護理學院、香港兒科護理學院、香港兒科護士學會和香港助產士會今日發出聯合聲明，強調感染新冠後得到的抗體水平只能维持一段短暫時間，保護能力亦會隨之消失，再次呼籲家長儘快帶子女完成接種新冠疫苗，尤其是免疫系統較弱或有長期病患的小童。

聲明指，接種疫苗不但可有效減低小朋友感染後廣泛傳播病毒的機會，亦可以減低感染後出現急性併發症、重症、死亡和康復後中、長期後遺症的風險。

對於於接種第一劑後不足14 天而感染病毒，或未接種過疫苗的人感染新冠病毒的人，以測試陽性後14天作康復日計算，康復日一個月後已經可以接種新冠疫苗，以提高對抗新冠病毒的抵禦能力，更長久地保護小朋友免受新冠病毒的侵害，包括更具傳染性的變異病毒株。

港府早前宣布降低疫苗通行證年齡至5至11歲，首階段在本周五（30日）起實施，該年齡群組於9月30日前須至少打一針疫苗，至11月30日起，接種要求將統一為打齊兩針。

現時復必泰疫苗最低接種年齡為5歲，政府目前已收到復必泰幼童版認可申請；6個月至3歲幼童則於8月4日已開始可接種科興疫苗。衞生署轄下聯合科學委員會已建議5至11歲兒童應接種3針科興或兩針復必泰。

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記者：鄧凱文