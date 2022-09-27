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【校長專欄】陳南昌中學種出第五代土沉香   送贈中小學冀建全港校園大數據庫

中小學 11:28 2022/09/27

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香港四邑商工總會陳南昌紀念中學一直致力STEM教育，其中一項，是與香港中文大學胡秀英植物標本館合作的「校園土沉香保育STEAM計劃」。

有說香港的「香」字，也是由這種珍貴瀕危物種沉香而來。康文署早於2015年送贈兩棵土沉香樹苗給學校，直至2018年開花結果，再直至今天，在師生的努力下，共培植了73棵土沉香! 本週送贈各中小學的樹苗，有些已是學校的第五代土沉香。

最新影片推介:

創意科技科、生物科、科學科老師本著「STEAM for ALL」的精神，剛完成教育局一個網上講座，向學界分享同學怎樣為了保育「土沉香」這個香港原生植物，在學校園圃設置不同的物聯網監察器，運用收集所得的環境數據分析其對土沉香生長的影響，希望研究出創新的培植方法，以解決此珍貴物種的瀕危問題。

「STEAM for ALL」的精神，也包括校內師兄姐向師弟妹傳承種植技巧，建立校本數據庫；及把土沉香幼苗、種子贈予其他學校，讓計劃得以推展，以建立全港校園大數據庫為目標。

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作為校長，每當望著土沉香時，除了想起STEM教育「跨學科專題研習」、「科學探究」、「創新解難」等概念外，也總聯想起「生命教育」、「價值觀教育」、「植物保育」等課題。

同學為了照顧好土沉香，好把幼苗轉贈其他學校，都會在小息或課後，到園圃進行實地觀察，也一併照顧園圃內的火龍果、菠蘿、香草、粟米、蕃茄、有機蔬菜等植物，在猛烈的陽光下用筷子夾起一條又一條害蟲，在惡劣天氣下也記掛著土沉香的生長，從而培養出一份堅毅、承擔和責任感。

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撰文 : 陸詠恩 香港四邑商工總會陳南昌紀念中學校長

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