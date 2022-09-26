【施政報告】民主思路倡發5000元津貼挽留青年　冀主辦更多大型活動重塑香港國際形象

▲ 民主思路今日舉行記者會，交代《施政報告》建議。（民主思路提供）

《施政報告》下月19日公布，民主思路建議，向內地來港的「港漂」及本地青年，發放5000元住屋津貼，以挽留人才留港發展；又建議爭取主辦更多大型國際活動，重塑香港的國際形象。

上周已向特首提交建議書的民主思路，今日下午舉行記者會。本身是行政會議成員的民主思路召集人湯家驊指，有信心現時「0+3」入境檢疫政策，能夠讓國際七人欖球賽等大型體育賽事順利進行，又認為政府整體方向是希望全面開放。

至於能否採取「0+0」方案，即完全豁免抵港後的檢疫期，湯家驊則指，需要視乎疫情數據和外部環境，坦言難以訂立硬性時間表。

民主思路理事陳進雄表示，香港有大灣區及「一國兩制」等優勢，未來要加強「超級聯繫人」角色，吸引智庫、商會等來港，增加與國際社會互動，改善國際宣傳工作和振興經濟；同時建議支援海外學生來港升學或工作，為香港增加人才。

另一理事麥慶歡則指，本港目前有逾萬名「港漂」青年，當中有不少人希望留港發展，但礙於租金成本昂貴等原因，寧願轉到海外或回到內地發展，建議當局向有僱傭合約及租約的青年，發放5000元租金津貼，以留住「港漂」及本地青年。

土地房屋方面，理事姚潔凝建議，政府研究運用1.6萬公頃綠化地帶建屋時，可利用科技重新測量，並釐清不屬於郊野公園範圍的綠化用地。被問到收回粉嶺高爾夫球場部分用地建屋時，她則認為，該9公頃土地只能興建1.2萬個公屋單位，對20萬名劏房住戶而言是杯水車薪。

民主思路又建議，在為《基本法》第23條立法同時，一併立法禁止在網上發布虛假消息。湯家驊指出，有關不涉國家安全、但傷害社會的虛假消息，例如新冠疫苗的假資訊等，目前仍需要處理，建議可按民事處理，例如賦權執法部門刪除假資訊。

理事黃頴灝則提到，政府應協助參與反修例示威入獄的青年更生，認為政府要帶頭給予機會、主動招攬，並推動企業和社會主動支援、接納該批年輕人。

另外，立法會議員李浩然今日提出23項建議，涵蓋創新科技、青年及教育，以及經濟民生議題3方面，包括進一步推動香港創科產業對接國家創科發展戰略、加大對內地港生在學期間的支援協助，以及推出優惠政策吸引中資企業回流上市等。

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責任編輯：胡偉明