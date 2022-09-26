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【台慶亮燈】郭柏妍與林敏驄合作感幸運　為拍劇學踩滑板：是個挑戰

娛樂 18:08 2022/09/26

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郭柏妍受力捧。（陳慧安 攝）

TVB在今日（9月26日）舉行55周年台慶亮燈暨記者會，並公布連串賀台慶節目的詳情，近百位藝人盛裝出席大晒冷。當中，受力捧的上屆港姐郭柏妍有份參演台慶劇《下流上車族》，在劇中與3位大前輩林敏驄、江美儀和鮑起靜合作。

郭柏妍接受TOPick訪問被問面對前輩是否很緊張時，她直言：「能夠跟3位合作演戲是好幸福、好開心的一件事，自己還是新人，他們在劇中提點了我很多，好像我的爸爸、媽媽和婆婆一樣的長輩去提點我，好開心我們有一家人的感覺。」

面對一向愛搞笑和爆肚的驄哥，她大讚對方好聰明，不論作詞還是做戲都好叻。

台慶劇《下流上車族》一眾演員。（陳慧安 攝）

她最難忘有一幕在排練時從未講錯，但在正式roll機時卻不小心說錯對白：「最後驄哥也笑了，當下感覺好得意，稍後可能會在花絮中播出，大家可留意一下。覺得驄哥的爆肚、幽默都可以訓練到我的反應，因為自己還是很多位置都做得不夠好，比較慢熱。」

對於首次參演台慶劇就獲得較重戲份，郭柏然坦言會緊張，在劇中首次接觸滑板，事前學了兩個星期，再加上不斷練習，接著就正式開拍：「開心是因為這對我來說是個挑戰，雖然幾次跌倒受傷，但不想影響拍攝進度，所以就咬緊牙關堅持下去。劇中丁子朗也會玩滑板，幸好有他和滑板老師的指點和幫助，多謝他們用心提點和栽培。」

記者：游艾維、陳曉柔

 

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