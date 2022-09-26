【校長專欄】學生畫想像中的25歲模樣職業　泰伯紀念學校校長勉勵︰努力實踐夢想

▲ 學生聽完關於「夢想」的繪本後，一起製作裝有夢想的盒子。（學校提供相片）

談起夢想，學生會有不同的想法，有的想做太空人，有的想做畫家，有的想做賽車手，有的想做巴士司機……在開學之初，有幸邀請「綠腳丫讀書會」創辦人柯佳列先生（長頸鹿叔叔）來到吳氏宗親總會泰伯紀念學校，與初小學生分享關於「夢想」的繪本和設計裝有夢想的盒子，期望學生努力實踐夢想，讓生命活得更豐盛。

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夢想是靠自己創造

今次邀請長頸鹿叔叔分享，因為他的個人經歷，正好配合我校的三大發展方向「夢想、生命、科技」。他從小熱愛閱讀和玩遊戲，長大後將興趣化為職業，走訪學校和社區推廣繪本。他首先分享了一本叫《繪夢畫家 》的繪本。我們小時候總會幻想長大後會成為不同職業的人，但當在成長路上遇到不同的困難後，便輕易放棄這個夢想。而書中的主角馬利安諾則教導大家要努力不懈，他住在墨西哥的貧民窟生活困苦，各人生活並未能滿足基本需要。雖然面對現實的磨練，但無阻他要成為偉大的畫家，堅持利用壁畫給人一種溫暖的感覺。

心靈成熟才是真正長大

「何時才叫『長大』？12歲、18歲還是22歲？」除了分享關於夢想的繪本，長頸鹿叔叔亦分享了一本有關成長的繪本，叫《山娒和瓦泰只要我長大》，書中的主角山娒想快點長大，變得更強壯，但瓦泰卻告訴他生命中的每個階段都很重要，真正的長大不只是外表上，而是心靈上的成熟。「長大不是以年紀來分區，長大就是要做一個好人，用心將所有事情做好，會尊重別人，有一顆兒童的心，對周遭的事抱有好奇心。」

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走出課室學習 齊齊動手做

故事分享結束後，長頸鹿叔叔請學生想像一下25歲時自己的模樣和會做甚麼工作，把它們畫出來。除此之外，他亦請學生製作一個小盒子，將寫有自己夢想的圖畫或字句裝進盒內，希望他們好好保存，長大後再次打開盒子，可以回憶起自己小時候的夢想。在整個製作過程中，由學生自己動手做，與組員一起商討如何剪貼，互相幫忙，老師是學生學習的促進者，讓學生自己去思考，放手去創作。這亦正正是學校提倡利用體驗式的學習，讓學生走出課室和主動建構知識。這幾年來的疫情陰霾下，學生少了與人溝通和合作式的學習，自理能力亦大為下降，所以透過今次的活動，希望讓學生找回學習的樂趣和多點探索。而活動完結，學生亦要幫忙清理桌面，齊齊「動手做」。

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