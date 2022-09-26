【直入大學】8大共206課程參加第2屆直錄取計劃　新增港大醫科、中大醫科退出

▲ 港大內外全科醫學士新加入計劃。 （資料圖片）

教育局今日（26日）宣布，第二屆學校推薦直接錄取計劃將由10月6日起至12月7日，開放報名參加。今年共有206個教資會學士學位課程參與，比第一屆計劃多60個課程，新增的課程，包括港大內外全科醫學士、藥劑學學士；理大職業治療學、物理治療學學士、浸大遊戲設計與動畫主修等。

教育局今表示，第二屆直接錄取計劃的提名期為10月6日至12月7日，有意透過計劃報讀心儀學科的學生須獲其就讀中學推薦。而每間本地中學可推薦兩名在個別學科或範疇具有特殊才華及興趣的學生參與。每名獲推薦的學生可報讀1個參加計劃的資助學士學位課程。參與直接錄取計劃的大學將會為所有獲推薦的學生安排面試，並於2023年文憑試成績公布前，向成功申請的學生發出「直接錄取」通知。

本報按教育局網站資料統計，22/23學年共有146個8大資助學士學位課程參與，今年則有206個。各院校中，中大參與計劃的課程最多，有56個，惟去年有參加的內外全科醫學士課程就退出計劃。而港大的內外全科醫學士則新增加入計劃，其餘新增課程還有藥劑學學士、理學士(營銷分析及科技)等，該校共有39個課程參加第二屆計劃，比去年多9個。

至於其他院校，理大有2個課程退出計劃、新增9個課程，包括職業治療學、物理治療學學士；城大由2個課程參加，大幅增至有23個課程參加計劃；浸大則新增12個課程，包括遊戲設計與動畫、 體育及康樂管理等。科大工商管理學士（環球商業管理）等2個課程退出計劃，新增7個課程，該校共14個課程參與計劃。而嶺大有18個課程參與計劃，新增的包括動畫及數碼藝術文學士；教大則有11個課程參與第二屆計劃，比去年多5個。



教育局發言人說，直接錄取計劃自2022／23學年起推行，旨在認同一些在特定範疇具有過人才能，而有關才能未必能透過文憑試獲全面評核的學生。計劃讓具特殊或多元才華的學生與切合他們潛能的課程互相配對，提供機會讓本港大學考慮直接錄取。

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記者：黃悅晴