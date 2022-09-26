【直入大學】8大206課程參加第2屆直接錄取計劃　新增港大醫科、中大醫科退出

▲ 港大內外全科醫學士新加入計劃。 （資料圖片）

教育局今日（26日）公布第2屆「學校推薦直接錄取計劃」詳情，本港8所資助大學共有206課程參加，按年急增60個課程，包括香港大學醫科，列明要求學生須在中五全級排頭10%、文憑試（DSE）預測成績最少6科42分，獲薦中六生有機會在DSE放榜前獲大學直接錄取。今年參加直接錄取計劃課程數目按年急增逾4成，升學專家估計受出生率下跌及移民潮影響，部分課程冀透過計劃提早搶收尖子，但相信院校亦支持學生憑多元才華入學。

下月起報名 每校最多薦兩人

「學校推薦直接錄取計劃」於本學年首度推行，教育局強調，計劃旨在讓具特殊或多元才華的學生，與切合潛能的大學課程互相配對。新一屆計劃將於下月6日至12月7日接受報名，每間本地中學最多推薦2名中六生，每人可報讀其中1個課程，所有人將獲大學安排面試，大學將於2023年DSE放榜前，向成功申請者發出「直接錄取」通知，學生須提早在DSE放榜前決定是否接受錄取。

今屆共有206個教資會學士學位課程參與，按本報統計，比首屆146個課程，多出60個課程，包括67個新加入、7個退出。繼續以中大56個課程佔最多，惟去年有參加的兩個醫科課程均退出；港大醫科則是首度加入，列明要求學生須在中五全級排頭10%；港大共有39個課程參加，按年多9個，亦包括藥劑學、中醫等熱門課程。

首屆分別只有2個及3個課程參加的城市大學及浸會大學，第2屆急增至23個及15個，城大增添熱門課程包括法律學、環球營運管理、創意媒體；浸大則有遊戲設計與動畫、體育及康樂管理；理大亦加入物理治療、職業治療、護理學等熱門課程（詳見表）。

中大入學及學生資助處處長王家徹向本報表示，首屆參加的中大醫科報名反應佳，最終入讀的2人DSE成績本身亦「夠晒分入」，惟大學檢視後認為2課程收生要求高，認為循文憑試入學「既公平、配對性亦強一些」，遂決定退出計劃。

專家：學生人數跌 課程搶尖子

學友社學生輔導顧問吳寶城相信，參加大學認同「不看DSE成績」、為學生提供多個入學機會，惟學生人數跌勢下，或有部分課程欲參加計劃盡早收生，估計港大醫科或考慮到課程近年錄取DSE考生情況不太理想，故「用多個方法收好學生」。翻查本學年港大醫科取錄聯招生比率為44%，為近年新低。對於中大醫科退出計劃，吳估計或會令部分有心讀醫但不太肯定最終成績的學生先循計劃報港大。

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記者：馮琪雅、黃悅晴