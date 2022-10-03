【職場文化】待遇好前景佳卻留不住員工 老闆苦惱：我已經上課學了解員工

▲ 不同的崗位也有不同的煩惱。

每位老闆都會希望有幫得手的員工，每一個員工都希望遇到一個好老闆，問題是好與不好，可以彼此存在著很大的差異。在平時的輔導個案中，除了婚姻丶家庭丶情緒問題外，職涯輔導亦佔有一定的比例。很多人以為做老闆的高高在上，其實每一個角色、每一個崗位都有不為人知的辛酸。

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曾經有一位老闆， 他所建立的事業其實是很有前景，唯獨是經常都留不住員工，或者是大部分員工都不合他的心水。因為員工的流失問題，往往導致他的鴻圖大計都因為人手問題而無法進行。

這點讓他非常難受， 因為他自問待員工很不錯，但為何總是留不住人才？因此，我問這位老闆一個問題:「請問你的員工知道你想點嗎？」

老闆回答:「 我已經上了很多課堂，學習如何了解員工.... 」

「 不好意思，我的問題是你的員工知道你的想法嗎？」我再問，而這位老闆陷入了沉思。

作為老闆或管理者必須要留意三件事：

1. 老闆/管理者有沒有清楚的工作信念(vision )？

這點非常重要，如果你自己都沒有清晰的信念，你要員工如何跟從， 如何有歸屬感？

2. 有沒有給員工一種清晰的界限(Boundary)？

員工除了要知道清晰的方向，更需要清晰地知道有什麼事情不可以做，有什麼界線不可以逾越。很多時就是因為沒有清晰的界線導致員工感到模稜兩可，這樣就大大產生管治成本，運作時便會事倍功半。

3. 公司或團體有沒有一個清晰的業務目標？清晰的程度是否每位員工都清楚知道？

我跟這位老闆說，如果你對上述答案都有點模糊不清，又怎可能凝聚一些有心人與你一起打拼？

如果對上述大部分的問題，你都認為自己做得到，那很簡單，你只需要回公司隨便問一位同事：「你知道公司現在的目標嗎？」看看這位同事怎樣回答，你就知道你是否真的做得到了。

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