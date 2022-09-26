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【台慶亮燈】何泳芍陳若思挑戰體能拍《港女野人》　Amber指Honey很照顧同伴

娛樂 18:36 2022/09/26

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何泳芍（右）與陳若思（陳慧安 攝）

TVB在今日（9月26日）舉行55周年台慶亮燈暨記者會，並公布連串賀台慶節目的詳情。當中，何泳芍（Honey）及陳若思（Amber）代表她們有份參與的J2新節目《港女野人》出席今日活動。

她們齊接受TOPick訪問，問及《港女野人》拍攝那麼長時間，當中的活動是否很困難，何泳芍（Honey）說：「我們在拍攝時也覺得很辛苦，但現時看照片就覺得很感動，也想再拍。」

至於陳若思（Amber）則認為自己的感受最多，「我在露營方面的經驗比較少，完全不懂得。節目內的都是一群人去做，我就覺得經歷了很多人生中不會自己一人經歷的事。」

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Honey指Amber自己一人去的話會很危險，她說：「在首天拍攝時，她穿了一件不擋風的厚衛衣，在山上真的差點會凍死。幸好我當時有帶一個睡袋，一起擋風。」Amber補充：「好像是12月26日，就是最寒冷的時候，是第一集的拍攝。」

Honey說：「每一集也有開心的畫面，也會深情地談到在這一行的經歷，是真感情流露的畫面，Amber很易喊！」Amber解釋：「我有很多恐懼的事，游繩下降時也怕會死。」Honey：「她所有事都是最弱。」

Honey是否負責照顧幾位主持？Amber認為Honey很像媽媽的角色，就是會告知主持應該怎樣做。

至於會否性感上陣？Honey大賣關子，「大家就要留意下，行山有時好熱，有時好凍，覺得運動裝的健康性感就OK。」

記者：游艾維、陳曉柔

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