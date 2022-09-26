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【返工有著數】新巴新開特快返工路線　來往將軍澳大圍火炭【附路線】

社會 18:50 2022/09/26

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熱門 香港小姐2022 濕疹過敏大全 李啟言 超市大搜查 飯戲攻心 MIRROR演唱會 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩

由10月3日起，新巴將開辦全新798P及798X號線，特快來往將軍澳及大圍／火炭。（新巴圖片）

新巴宣布下周一（10月3日）起開新線798P及798X，今次惠及將軍澳區、大圍和火炭居民。

798P：

提供往來將軍澳工業邨、日出康城、清水灣半島、將軍澳市中心、將隧轉乘站、大老山隧道轉乘站、沙田市中心、美林、美松及大圍站的特快服務。由將軍澳工業邨開出的班次服務時間為逢工作天上午8時15分；由大圍站開出的班次服務時間為逢工作天上午6時40分，全程車費為11.7元，設有分段收費。

798X：

提供往來將軍澳工業邨、日出康城、清水灣半島、將軍澳市中心、將隧轉乘站、大老山隧道轉乘站、沙田市中心、瀝源、禾輋、火炭（駿洋邨）的特快服務。由將軍澳工業邨開出的班次服務時間為逢工作天上午7時55分；由火炭駿洋邨開出的班次服務時間為逢工作天上午7時，全程車費為11.7元，設有分段收費。

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責任編輯：陳梓蔚

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