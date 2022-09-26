  • 29°C
香港時間 : 2022926日 (週一) 21:31
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 香港小姐2022 濕疹過敏大全 李啟言 超市大搜查 飯戲攻心 MIRROR演唱會 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【寵物店疑虐畜】小狗舌頭慘被剪開一半　寵物美容店「賴皮」主人愛莫能助

休閒消費 19:47 2022/09/26

分享：

分享：

熱門 香港小姐2022 濕疹過敏大全 李啟言 超市大搜查 飯戲攻心 MIRROR演唱會 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩

小狗舌頭疑被寵物美容店剪開一半。

意外，意料之外，沒有人想發生，不幸發生了就應該承擔責任；如果刻意虐畜，就更加應要受罰！近日有網民在Facebook群組「屯門友」發文，稱家中領養的小狗到了彩華花園一間寵物美容店後，發現牠的舌頭慘被剪開一半，主人即時帶愛犬到動物醫院急救，幸好沒有生命危險。但小狗現時身體非常虛弱，由於年紀老邁，本來已經沒有所有牙齒，進食只靠舌頭作吞嚥，日後進食必定更加困難。

主人留言：

今日下午，小狗去寵物美容，過程中相關人仕把小狗的舌頭剪開了一半。
主人（我和丈夫）和小狗去診所急救。
現小狗身體虛弱已接回家中
小狗兩年前領養，年紀老邁，本來已經沒有所有牙齒，進食靠舌頭為生作吞嚥，現在日後進食更難。
負責人避而不見，最後警方介入，負責人回應以「又唔係剪到我條脷，我唔清楚喎。有咩咪依程序追討我囉」
本人會依法辦事處理，**只希望所有主人都知道和小心**及希望有關當局立法監管。

小狗身體非常虛弱。（Facebook群組「屯門友」圖片）

今日（9月26日）主人再發文，表示即使已經依法辦事處理，H字頭寵物店對事件仍然沒有任何回音。而小狗身體日漸虛弱，令主人感到徬徨無助，希望借助網絡之力引起關注。

我係小狗的主人，今日小狗仍然好虛弱，可以做的事我哋都盡咗力做。
無論為小狗申報一切機構，我哋只想同負責人溝通，如果對方錯，最起碼肯行岀嚟道歉解釋。我會盡心為小狗療傷，首先想係呢度多謝咁多位街坊關心呢件事，另外，到呢一刻，彩華花園地下間Hxxxx Pxx Bxxxx 仍然無任何回音。
成條脷咁斷開左一半，我同屋企人真係好傷心好傷心，依家進食每餐都係用針筒逐小小餵，但要好小心，一落錯格就會肺炎。
我哋年半前領養番嚟，好辛苦先養到佢健康番😭😭😭😭😭😭😭😭😭
希望彩華花園地下間Hxxxx Pxx Bxxxx既負責人可以盡快出黎交代清楚件事。
我哋真係無其他方法😭搵佢哋了解，咩都唔講，就搵啲人嚟講粗口嗌交。
只係用惡希望㩒住件事
我哋普通人可以點😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭

    點擊圖片放大
    +4
    +3

不少網民為受傷小狗感到心痛，並爆料指涉事寵物美容店是慣犯：「呢間嘢弄傷狗狗已經唔係第一次，唔敢再去」、「點解咁無人性🤬」、「除左虐畜，諗唔到咩原因會剪斷條脷，離曬大譜」、「追究到底，報東張西望」，網民集氣希望小狗盡快康復。

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。 立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

Follow TOPick ig 獎賞優先搶：https://www.instagram.com/topick_hket

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

責任編緝：馮雪怡

最新影片推介：黃紫恩專訪

相關文章

【毛孩是家人】夥樂隊All For One開騷捐助動物　鍾雨璇靠愛貓改善家人關係
12:30 2022/09/14
【毛孩是家人】夥樂隊All For One開騷捐助動物　鍾雨璇靠愛貓改善家人關係
【闊綽老闆】港男請外傭照顧兩隻愛犬　買800呎單位供獨住作宿舍
16:47 2022/09/16
【闊綽老闆】港男請外傭照顧兩隻愛犬　買800呎單位供獨住作宿舍
【英女王逝世】英女王一生視為哥基犬為家人　晚年拒養新狗怕遺愛犬沒人照顧
18:43 2022/09/19
【英女王逝世】英女王一生視為哥基犬為家人　晚年拒養新狗怕遺愛犬沒人照顧
【香港寵物節】首屆《卡格動物毛範獎》　藉貓狗+無私義工宣揚尊重生命
16:48 2022/09/23
【香港寵物節】首屆《卡格動物毛範獎》　藉貓狗+無私義工宣揚尊重生命
【犬隻定義】餐廳告示牌列「只禁犬隻」　攜貓用膳吃到一半被趕走
今日 16:05
【犬隻定義】餐廳告示牌列「只禁犬隻」　攜貓用膳吃到一半被趕走

你可能感興趣

【毛孩是家人】夥樂隊All For One開騷捐助動物　鍾雨璇靠愛貓改善家人關係
12:30 2022/09/14
【毛孩是家人】夥樂隊All For One開騷捐助動物　鍾雨璇靠愛貓改善家人關係
【闊綽老闆】港男請外傭照顧兩隻愛犬　買800呎單位供獨住作宿舍
16:47 2022/09/16
【闊綽老闆】港男請外傭照顧兩隻愛犬　買800呎單位供獨住作宿舍
【英女王逝世】英女王一生視為哥基犬為家人　晚年拒養新狗怕遺愛犬沒人照顧
18:43 2022/09/19
【英女王逝世】英女王一生視為哥基犬為家人　晚年拒養新狗怕遺愛犬沒人照顧
Facebook群組 美容 彩華花園 屯門

最高瀏覽

【香港小姐2022】星二代林鈺洧奪香港小姐冠軍　父親林俊賢不支持參選：叫我唔好玩
23:12 2022/09/25
【香港小姐2022】星二代林鈺洧奪香港小姐冠軍　父親林俊賢不支持參選：叫我唔好玩
【香港小姐2022】港姐紅館騷出意外　佳麗陳婉怡被禮砲射傷耳朵　
22:59 2022/09/25
【香港小姐2022】港姐紅館騷出意外　佳麗陳婉怡被禮砲射傷耳朵　
【香港小姐2022】港姐連續三屆混血兒奪冠　林鈺洧言行大膽自爆擁5個性伴侶
今日 10:58
【香港小姐2022】港姐連續三屆混血兒奪冠　林鈺洧言行大膽自爆擁5個性伴侶