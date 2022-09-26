【寵物店疑虐畜】小狗舌頭慘被剪開一半　寵物美容店「賴皮」主人愛莫能助

▲ 小狗舌頭疑被寵物美容店剪開一半。

意外，意料之外，沒有人想發生，不幸發生了就應該承擔責任；如果刻意虐畜，就更加應要受罰！近日有網民在Facebook群組「屯門友」發文，稱家中領養的小狗到了彩華花園一間寵物美容店後，發現牠的舌頭慘被剪開一半，主人即時帶愛犬到動物醫院急救，幸好沒有生命危險。但小狗現時身體非常虛弱，由於年紀老邁，本來已經沒有所有牙齒，進食只靠舌頭作吞嚥，日後進食必定更加困難。

主人留言：

今日下午，小狗去寵物美容，過程中相關人仕把小狗的舌頭剪開了一半。

主人（我和丈夫）和小狗去診所急救。

現小狗身體虛弱已接回家中

小狗兩年前領養，年紀老邁，本來已經沒有所有牙齒，進食靠舌頭為生作吞嚥，現在日後進食更難。

負責人避而不見，最後警方介入，負責人回應以「又唔係剪到我條脷，我唔清楚喎。有咩咪依程序追討我囉」

本人會依法辦事處理，**只希望所有主人都知道和小心**及希望有關當局立法監管。

▲ 小狗身體非常虛弱。（Facebook群組「屯門友」圖片）

今日（9月26日）主人再發文，表示即使已經依法辦事處理，H字頭寵物店對事件仍然沒有任何回音。而小狗身體日漸虛弱，令主人感到徬徨無助，希望借助網絡之力引起關注。

我係小狗的主人，今日小狗仍然好虛弱，可以做的事我哋都盡咗力做。

無論為小狗申報一切機構，我哋只想同負責人溝通，如果對方錯，最起碼肯行岀嚟道歉解釋。我會盡心為小狗療傷，首先想係呢度多謝咁多位街坊關心呢件事，另外，到呢一刻，彩華花園地下間Hxxxx Pxx Bxxxx 仍然無任何回音。

成條脷咁斷開左一半，我同屋企人真係好傷心好傷心，依家進食每餐都係用針筒逐小小餵，但要好小心，一落錯格就會肺炎。

我哋年半前領養番嚟，好辛苦先養到佢健康番😭😭😭😭😭😭😭😭😭

希望彩華花園地下間Hxxxx Pxx Bxxxx既負責人可以盡快出黎交代清楚件事。

我哋真係無其他方法😭搵佢哋了解，咩都唔講，就搵啲人嚟講粗口嗌交。

只係用惡希望㩒住件事

我哋普通人可以點😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭

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不少網民為受傷小狗感到心痛，並爆料指涉事寵物美容店是慣犯：「呢間嘢弄傷狗狗已經唔係第一次，唔敢再去」、「點解咁無人性🤬」、「除左虐畜，諗唔到咩原因會剪斷條脷，離曬大譜」、「追究到底，報東張西望」，網民集氣希望小狗盡快康復。

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責任編緝：馮雪怡

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