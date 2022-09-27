【過量玩具】孩子擁有太多玩具反壓抑創意　何基佑︰控制慾望和知足更重要

▲ 孩子擁有太多玩具反壓抑創意，何基佑認為控制慾望和知足更重要。

「玩具過多有甚麼壞處？」

今天的家長很怕孩子悶，有的早在一、兩歲已經買了很多玩具，又有的更習慣以手機/平板電腦為孩子解悶。由於這個年代的整體生活環境比較富裕，很多家庭都有一定的經濟基礎，所以負擔數十元甚至數百元的玩具對他們來說並不困難，因此家裡都堆滿了各式各樣的玩具。當然，有質素的好玩具有助幼兒的發展，不過太多的玩具有時只會帶來反效果。

家長要知道悶這種狀態是無可避免，無論家裡有多少玩具，它們都有變舊，和生厭的一天。所以不斷買新玩具令孩子時刻有新刺激不是最理想的方法。大家可以幻想一下，如果你有二十件玩具，或二十隻新遊戲機光碟，那你花在每件玩兒上的專注力和時間肯定很短。因為只要覺得有絲毫的悶，不好玩，或有難度，人很自然就會把焦點放在下一件玩兒上。

同樣地，當孩子面前有很多玩具時，他們的專注力自然會分散，訓練解難能力的機會亦會減少。過量的玩具除了令生活空間減少，亦會提升幼兒的物質慾望。也許有些家長會認為這樣的管教模式太保守，好像是要孩子在缺乏的環境中成長。可是，孩子不會因為少玩了幾件玩具而產生缺乏的感覺，反而趁著子女還年幼時去教導他們控制慾望，和知足更為緊要。

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事實上當孩子集中注意力在一件玩具身上時，他就要思想如何令這件玩具變得好玩有趣，久而久之創意就會被激發出來。以清義哥為例，媽媽沒有給他買很多玩具，主要是玩具車和積木（收藏的繪本則有幾十本）。剛剛開始時他只是玩一部車，後來他就開始幫那些車排隊，慢慢又發展到那些車都變成有生命的人，清義哥開始角色扮演起來，自言自語。

至於那些積木，從前手部肌肉還未成熟，而且還沒有什麼概念，所以不太會玩，亂扔一通就是了。隨著他的手眼協調和力量提升了，他便會學會把幾塊積木疊起來。時至今日，在我的協助下，他喜歡把積木疊高，甚至砌一座有一座的「大廈」，建構自己的城市！過程中除了看到他不斷在進步之外，亦發現他的專注力和創意都有所提升。

每個孩子需要玩，因此實體的玩具是很重要。不過玩具本身只是死物，如果家長願意花時間和孩子一齊玩，則會賦予它生命和無限可能。玩樂過程中的互動除了能夠建立親子關係，亦能夠豐富孩子的詞彙，提升學前概念，和訓練解難能力。

文章獲何基佑授權轉載

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責任編輯︰王明芳