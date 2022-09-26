【行山安全】周日兩宗墮崖意外地點均屬行山黑點 獅子山3年內4宗墮崖致3死1重傷【附行山黑點】
社會 19:20 2022/09/26
周末到郊外行山遠足是不少人的愛好，更有人熱愛挑戰高難度的路綫。在周日（25日）一日內就發生兩宗墮崖意外，兩名傷者均傷重不治。事發的摩天涯及獅子山山頂皆被漁護署列為高危地點，而不幸在摩天涯失足的男子為珠寶大王盧仲輝；民安隊指事發地點地勢險要，提醒行山人士，行山要量力而為。
漁護署早前列出19個郊野公園高危地點，呼籲遠足人士應避免前往，有關地點曾發生致命及嚴重意外，當中包括事發的北大嶼彌䃟石澗 （俗稱摩天崖）及獅子山山頂。
摩天崖被行山愛好者稱為「五星級難度」，山巖頂部達70度，儼如直壁，行山者須手腳並用才可以攀過大石，最近在2015年及2018年都有發生致命意外。
- 2015年1月18日：一行50人的行山團挑戰東涌的彌散石澗，疑因一名山友被困中段石壁，一名團友心急救人攀下山崖，結果墮下60米崖底，重傷昏迷，送抵醫院時不治。
- 2018年9月12日：一名32歲姓陳男子與舊同事操練毅行者，期間陳獨自離開，惟一小時後仍未見陳其回來，舊同事遂往澗上尋找並無發現，最後發現陳倒臥在石澗一處山坡下，頭、面及手腳均受傷，由直升機送抵醫院後證實不治。
- 2022年9月25日：一行17人的行山隊伍前往彌䃟石澗行山，行至摩天崖時，65歲富衡珠寶行董事長盧仲輝失足墮下百米深山崖昏迷，政府飛行服務隊奉召到場進行拯救，最後把盧仲輝吊起並送往東區醫院搶救，惜最終不治。
獅子山郊野公園是香港熱門行山地點，但在獅子山山頂發生的意外亦更多，在2020年至今三年間，已發生4宗墮崖意外，3死1重傷。
- 2020年1月28日：一批行山人士途經獅子山近山頂位置時，發現一名男子倒臥在山坡下，昏迷不醒，懷疑不慎失足墮崖，遂代為報警。消防及飛行服務隊奉召到場搜救，發現事主時已死亡。
- 2020年11月21日：一名56歲姓梁女子與友人前往獅子山遠足，在中午左右在獅背登山時不慎失足墮下數十米的懸崖下，重傷昏迷奄奄一息，政府飛行服務隊其後將女子送往醫院，惜告不治。
- 2022年4月5日：一名32歲姓陳的男子在獅子頸直壁位置上攀時，懷疑一時失足，飛墮30米高懸崖下，幸有繩索保護，不致墮下深谷。但下墜時，頭、手及腳與直壁岩石發生碰撞，懸吊在半空中，頭部大量出血及昏迷不醒，惟因傷勢嚴重，要用呼吸器協助呼吸，經治理後需在深切治療部留醫，情況嚴重。
- 2022年9月25日：一名36歲余姓男子從獅子山山頂近「獅頭」位置失足墮下約80米山坡，救援人員接報後從獅子山郊野公園步行上山營救，在凌晨發現其遺體。
漁護署列出的19個郊野公園高危地點
|郊野公園
|高危地點名稱
|城門
|大城石澗
|獅子山
|獅子山山頂
|西貢東
|蚺蛇尖
四疊潭
燕子岩
撿豬灣
|船灣
|新娘潭瀑布
|南大嶼
|狗牙嶺一帶
水澇漕
羅漢塔
倒腕崖
|北大嶼
|黃龍坑
彌䃟石澗 (彌勒山郊遊徑附近)
|八仙嶺
|仙姑峰石崖 (俗稱馬騮崖)
屏南石澗
|大帽山
|大石石澗
|馬鞍山
|吊手岩一帶
飛鵝山石崖 (俗稱自殺崖)
|北大嶼 (擴建部分)
|彌䃟石澗 (俗稱摩天崖)
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記者：李榮忠