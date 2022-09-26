【行山安全】周日兩宗墮崖意外地點均屬行山黑點　獅子山3年內4宗墮崖致3死1重傷【附行山黑點】

▲ 民安隊提醒行山人士，行山要量力而為。（資料圖片）

周末到郊外行山遠足是不少人的愛好，更有人熱愛挑戰高難度的路綫。在周日（25日）一日內就發生兩宗墮崖意外，兩名傷者均傷重不治。事發的摩天涯及獅子山山頂皆被漁護署列為高危地點，而不幸在摩天涯失足的男子為珠寶大王盧仲輝；民安隊指事發地點地勢險要，提醒行山人士，行山要量力而為。

漁護署早前列出19個郊野公園高危地點，呼籲遠足人士應避免前往，有關地點曾發生致命及嚴重意外，當中包括事發的北大嶼彌䃟石澗 （俗稱摩天崖）及獅子山山頂。

摩天崖被行山愛好者稱為「五星級難度」，山巖頂部達70度，儼如直壁，行山者須手腳並用才可以攀過大石，最近在2015年及2018年都有發生致命意外。

2015年1月18日：一行50人的行山團挑戰東涌的彌散石澗，疑因一名山友被困中段石壁，一名團友心急救人攀下山崖，結果墮下60米崖底，重傷昏迷，送抵醫院時不治。

2018年9月12日：一名32歲姓陳男子與舊同事操練毅行者，期間陳獨自離開，惟一小時後仍未見陳其回來，舊同事遂往澗上尋找並無發現，最後發現陳倒臥在石澗一處山坡下，頭、面及手腳均受傷，由直升機送抵醫院後證實不治。

2022年9月25日：一行17人的行山隊伍前往彌䃟石澗行山，行至摩天崖時，65歲富衡珠寶行董事長盧仲輝失足墮下百米深山崖昏迷，政府飛行服務隊奉召到場進行拯救，最後把盧仲輝吊起並送往東區醫院搶救，惜最終不治。

獅子山郊野公園是香港熱門行山地點，但在獅子山山頂發生的意外亦更多，在2020年至今三年間，已發生4宗墮崖意外，3死1重傷。

2020年1月28日：一批行山人士途經獅子山近山頂位置時，發現一名男子倒臥在山坡下，昏迷不醒，懷疑不慎失足墮崖，遂代為報警。消防及飛行服務隊奉召到場搜救，發現事主時已死亡。

2020年11月21日：一名56歲姓梁女子與友人前往獅子山遠足，在中午左右在獅背登山時不慎失足墮下數十米的懸崖下，重傷昏迷奄奄一息，政府飛行服務隊其後將女子送往醫院，惜告不治。

2022年4月5日：一名32歲姓陳的男子在獅子頸直壁位置上攀時，懷疑一時失足，飛墮30米高懸崖下，幸有繩索保護，不致墮下深谷。但下墜時，頭、手及腳與直壁岩石發生碰撞，懸吊在半空中，頭部大量出血及昏迷不醒，惟因傷勢嚴重，要用呼吸器協助呼吸，經治理後需在深切治療部留醫，情況嚴重。

2022年9月25日：一名36歲余姓男子從獅子山山頂近「獅頭」位置失足墮下約80米山坡，救援人員接報後從獅子山郊野公園步行上山營救，在凌晨發現其遺體。

漁護署列出的19個郊野公園高危地點

郊野公園 高危地點名稱 城門 大城石澗 獅子山 獅子山山頂 西貢東 蚺蛇尖

四疊潭

燕子岩

撿豬灣 船灣 新娘潭瀑布 南大嶼 狗牙嶺一帶

水澇漕

羅漢塔

倒腕崖 北大嶼 黃龍坑

彌䃟石澗 (彌勒山郊遊徑附近) 八仙嶺 仙姑峰石崖 (俗稱馬騮崖)

屏南石澗 大帽山 大石石澗 馬鞍山 吊手岩一帶

飛鵝山石崖 (俗稱自殺崖) 北大嶼 (擴建部分) 彌䃟石澗 (俗稱摩天崖)

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記者：李榮忠