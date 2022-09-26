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【一日推跌6幼童】保良局嬰兒組爆虐兒事件　員工涉推跌6名幼童已報警處理

社會 19:21 2022/09/26

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保良局嬰兒組爆出虐兒事件。（資料圖片）

保良局嬰兒組發生懷疑虐兒事件，有員工涉粗暴對待最少6名幼童，保良局已報警處理，社署亦正調查事件。
 
保良局指，與社會福利署於本月16日進行例行抽查時，發現一名2歲幼兒於保良局嬰兒組遭一位幼兒工作員多次推跌在軟墊上，保良局覆檢有關閉路電視記錄後，認為有關行為粗魯及不恰當，故立即將該名在試用期內的員工停職，並不予續約，相關幼兒已被安排入院詳細檢查，現時身體無恙並已出院返局。保良局已與幼兒家屬溝通及交代事件。

保良局將事件交予警方調查，並進一步翻查該名員工其他當值期間的閉路電視片段，調查涉事員工有否作出其他不恰當行為，再發現該名員工於當日對另外5位1至3歲幼兒曾作出粗魯的行為，主要是在軟墊上推跌幼兒，保良局已將這些懷疑個案呈交警方。保良局亦會繼續翻查閉路電視片段，及已安排臨床心理學家支援相關幼兒。

保良局強調，對任何不恰當對待幼兒的行為零容忍，會嚴肅處理，絕不姑息。該名員工的不恰當行為，為一直關愛幼兒的服務團隊帶來打擊，員工均感到難過，已與員工溝通並作安撫，亦同時再次提醒員工保護兒童的要點。保良局指，一直定期安排員工進行培訓，提醒員工照顧幼兒時應有的照顧和保護兒童操守，並設有清晰指引及整全機制監察服務，期望住宿兒童得到妥善照顧。

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責任編輯：蘇文軒

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