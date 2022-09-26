【陳煒結婚】煒哥與醫生男友正式簽紙成夫婦　婚紗連首飾值7位數字

陳煒在今日（9月26日）下午與男友陳國強醫生簽紙成為夫婦，正式成為醫生太太。同日，一對新人在晚上於尖沙咀半島酒店Garden suite設宴，邀請一眾好友歡度兩人的大喜日子。

今次「陳陳聯婚」的婚禮場地佈置，採用繡球裝飾襯搭綠葉玫瑰的花藝設計，由拱門、迎賓區、再慢行至宴會廳，每處都放有這夢幻色調元素的花藝設計，一步一步引領各位全情投入煒哥與陳醫生的浪漫時刻。

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晚裝釘數千粒水晶

今次煒哥穿著的婚紗，是由其好友何國鉦設計，一共有兩套婚紗，當中一套晚裝裙身釘上數千粒施華洛世奇水晶，因為滿佈水晶，所以份量十分，再配襯一條珍珠頸鏈，再用加上以鑽石鑲嵌成花型的珠珠耳環，整套婚紗加上首飾大約花費7位數字。

此外，他們為到場賓客預備獨一無二的紀念品，現場將設置嶄新互動體驗 Perfume Bar，即時因應各位的個人喜好調配出一份心儀的香氣回禮。

另外，主人家亦為晚宴的所有來賓精心準備一份神秘禮物，每人都會有一個刻有嘉賓名字的香檳金絲絨盒，而裏面即裝滿着新人的心意，當中有相架、香水、金屬戒指碟、糖果、朱古力、曲奇餅等等，實在非常窩心。

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