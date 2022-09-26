【泰加清盤】高院今頒令泰加保險清盤　保監局：所有現存保單不受清盤令影響

▲ 泰加保險主力營運的士、小巴等保險業務。(資料圖片)

營運的士、小巴等保險業務的泰加保險，年初被保險業監管局全面接管，至今年7月保監局對泰加保險提出清盤呈請。高等法院今日(26日)頒令泰加保險清盤，並委任德勤‧關黃陳方會計師行的黎嘉恩和甘仲恒為泰加的共同及各別清盤人。保監局指，此舉可確保泰加的運作得以無縫過渡，以保障保單持有人，並將泰加清盤對保險市場的影響減至最低 。

保監局稱，所有泰加現存保單將不會受到清盤令所影響，保單持有人可繼續如常向泰加申請索償，香港汽車保險局和保險公司（僱員補償）無力償債管理局將根據其無償付能力賠償基金，分別繼續處理汽車第三者保單和僱員補償保單的索償（估計佔泰加保險負債約94%）。

就泰加現有餘下保單的有效索償（估計佔泰加保險負債約6%），將由清盤人在相關法律許可下處理。根據清盤人的評估，一筆由泰加存放、以保監局名義託管的2.5億元法定存款，加上泰加預期可兌現的資產，將足以支付該等保險索償。

黎嘉恩和甘仲恒於今年1月7日獲委任為共同及各別經理，全面接管泰加的事務、業務及財產，其後於今年7月15日就泰加提出清盤呈請，在2人獲委任為泰加的清盤人後，其經理的委任於同日終止。

保單持有人和其他泰加的債權人如有任何查詢，可聯絡以下機構：

就泰加發出的保單和相關索償的一般查詢 泰加 2926-2926（星期一至五，上午9時至中午12時及下午2時至5時30分，公眾假期除外） 對清盤人作出的查詢 清盤人 2238-7826（星期一至五，上午9時至中午12時及下午2時至5時30分，公眾假期除外） 有關汽車第三者保險索償的查詢 香港汽車保險局 2949-3926（星期一至五，上午9時至中午12時及下午2時至5時30分，公眾假期除外） 有關僱員補償保險索償的查詢 保險公司（僱員補償）無力償債管理局 2949-3926（星期一至五，上午9時至中午12時及下午2時至5時30分，公眾假期除外） 有關透過中央分流機制轉移的士和公共小巴保單的查詢 保監局 3899-9846 general@ia.org.hk （星期一至五，上午8時45分至下午12時45分及下午1時45分至6時，公眾假期除外）

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責任編輯：蘇文軒