【網絡熱話】曾阻撓KAWS HOLIDAY新加坡展出　當地機構向香港大會發聲明道歉

▲ KAWS HOLIDAY去年新加坡站展出發生小風波，重開後吸引當地大批市民排長龍參觀。（5fivegraphy提供）

曾到港並吸引大批市民旅客參觀的KAWS HOLIDAY，去年在新加坡一站發生小風波，事情最近有新發展。當日申請禁令阻撓展覽的機構及負責人，簽署公開聲明，向主辦單位 AllRightsReserved (ARR) 道歉，並承認對其作失實指控。展覽當時已撤銷禁令並重開，吸引新加坡大批市民冒嚴熱天氣大排長龍參觀。



KAWS HOLIDAY為國際著名當代藝術家Brian Donnelly 及 AllRightsReserved 合作舉辦的展覽，2018年從首爾出發，經台北、香港、日本、多哈、太空、英國、新加坡及長白山，至今已成功到訪9站。去年11月到新加坡舉辦展覽期間，當地私人機構 The Ryan Foundation (TRF) 於13日星期六晚突然頒布禁制令，主辦單位ARR需待周一才可向法院申請撤銷，因而被逼停辦兩日，至15日星期一晚成功讓法院撤銷禁令，讓展覽重開，但由原定11月14日開始，改為11月16日至21日。

事件發生後，雙方有爭拗並訴諸新加坡法院，持續一年後，雙方已於今年9月21日進行調解，結果TRF、TRF的董事 Su Hing Leng, Ryan 和Chan Zhi Ming, Adrian就此簽署公開聲明向 ARR 作出道歉，承認對ARR作失實指控，並確認ARR有權於去年11月在新加坡舉辦 KAWS:HOLIDAY SINGAPORE展覽。對於失實指控令ARR及其人員造成壓力及尷尬，他們亦為此致歉。

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KAWS HOLIDAY世界巡迴展覽一直獲得極大迴響，香港站時亦曾掀起熱潮。於2019年3 月展開為期10日的展覽，當時身長37米的COMPANION 公仔躺卧於香港維港。而位於新加坡站全長達 42 米的大型 COMPANION 擁抱雕塑，同樣引來不少名人和市民到場拍照。

ARR表示樂見爭議得到圓滿解決，並向長期合作伙伴國際著名當代藝術家KAWS、及一直支持的伙伴和好友致謝，亦感激新加坡民眾對展覽的熱烈愛護及支持，期望可再次與當地人見面。

ARR創辦人SK Lam表示，一直實事求是將藝術融入生活，由撤銷禁令展覽重開，到今次究件得到平反，都證明堅持是正確。



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責任編輯：吳雋妍