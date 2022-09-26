【復常之路】李家超：確診數字漸趨平穩　港可爭取更大空間聯通世界

▲ 李家超和陳茂波今出席金融服務界慶國慶及回歸活動。（政府新聞處圖片）

特首李家超和財政司司長陳茂波今日出席金融服務界慶國慶及回歸活動。李家超致辭時表示，隨着香港近日的確診數字漸趨平穩，香港可以爭取更大空間聯通世界，強調其抗疫理念是以單一方向為目標，希望在抗疫上無需走回頭路。

李家超稱，對疫情走勢持正面態度，但希望大家明白，疫情仍然陪着我們，每日確診數字仍然有數千宗，所以不可以鬆懈，要留意疫情的發展趨勢，從而制定政策。強調自己希望為香港爭取最大的空間回復經濟和民生活動。

陳茂波：有勇有謀 就能做好前置部署

陳茂波致辭時提到，有些人擔心香港國際金融中心地位受到挑戰，陳茂波承認，「沒錯，今年以來外圍漫天風雨，港股亦受拖累。」但他認為，從過去幾十年的發展軌跡，可得出結論，即發展有周期，市場必定有起伏。「大家過去幾十年，見證過不少大時代。成功的人，都是經得起時間的考驗，他們都有一個共通點：膽大心細、遇事不慌。有遠見和洞察力，就能看出隱藏的黃金機遇；有勇有謀，就能做好前置部署。」

他指出，市況即使有上落，但對國家發展有堅定和滿滿的信心，認為香港未來必定更好，港股將來也必定有更大發展。

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責任編輯：林曉君