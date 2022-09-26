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【施政報告】立法會議員李浩然促港府為創科發展提供具前瞻性產業政策

政治 20:19 2022/09/26

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立法會議員李浩然。（李浩然Facebook圖片）

《施政報告》下月19日發表，立法會議員李浩然提出23項建議，涵蓋創新科技、青年及教育，以及經濟民生議題3方面。

創新科技方面，李浩然促港府開展產業政策諮詢工作及優化出台程序，為創科發展提供具前瞻性、全面的產業政策。他又提到，世界三大灣區均設特色產業和龍頭企業，惟粵港灣大灣區還沒有具全球影響力的戰略性龍頭行業，建議港府圍繞一至兩個戰略性行業，出台全面的產業政策，動員產學研各方面力量，打造具全球影響力的戰略性行業。他建議政府，著眼新能源、碳市場等新興潛力領域，發揮香港在創科、金融以及對外聯繫方面的優勢，培育新的經濟發展增長點。

青年及教育方面，李浩然除了建議要從多方面提升學生的國家意識，又建議港府積極幫助青年，把握國家發展機遇，包括以資助補貼方式，縮小兩地薪酬差距。

至於經濟民生方面，李浩然提到，目前入境、旅遊人數仍較少，零售業經營環境困難重重，建議港府繼續完善及實施施「防疫抗疫基金」及「消 費券計劃」，與社會各界共度時艱。又建議出台優惠政策吸引中資企業回流上市。

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責任編輯：林曉君

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