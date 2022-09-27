【癌症治療】中大醫學院研血癌精準個人化治療　助復發病童控制病情

▲ 中大卓越兒童健康研究所研發「精準個人化治療」。（陳靜儀攝）

本港每年新增約10例兒童急性骨髓性白血病個案，傳統化療及骨髓移植已沿用多年，唯一旦復發存活率會大大下降。中大卓越兒童健康研究所研發出「精準個人化治療」測試方法，結合藥物及基因分析篩選，為復發患者選擇最有效藥物，在兩名病童身上試用後，壽命分別延長兩年半及1年。

白血病，亦稱血癌，患者的骨髓內出現不斷生長的癌細胞，令其失去造血功能。血癌分為急性及慢性，其中急性白血病較常見於兒童。而急性白血病分為兩種，佔約8成為急性淋巴細胞白血病（ALL），每年約有50宗新症；而急性骨髓性白血病（AML）個案則較罕見，佔兒童白血病約2成，每年有約10宗新例。

中大醫學院兒科學系教授李志光說，如兒童確診患上AML，標準的治療方案為化療配合骨髓移植，患者長期生存率或治癒率約6至7成，而3至4成人則有機會復發；由於復發後癌細胞或有基因轉變，亦會出現抗藥性，因此患者生存率一般低於4成，難治性患者生存期僅為2至3個月。

中大研究團隊結合藥物及基因分析，為患有AML並復發的病童，篩選出最有效的藥物。中大醫學院兒科學系助理教授梁錦堂解釋，團隊選出45種標靶藥，透過從病童骨髓樣本提取血癌細胞，進行細胞培養及藥物篩查；如果72小時後藥物可殺死癌細胞，代表藥物有效。他稱，可在3日內完成分析，經主診醫生團隊討論藥物療效、安全性問題及待家人同意後，即可用藥。

▲ 中大醫學院兒科學系教授李志光。（中）（陳靜儀攝）

團隊曾為2名病童採用精準個人化治療。其中一名14歲男童，確診初時血液內8成均為癌細胞，使用標準化療及骨髓移植後病情緩解，惟3年後第二次復發，醫生評斷其病情非常危險；另一名只有14個月大女嬰病患，首兩次復發曾採用標準化療、標靶治療及骨髓移植，但數月後第3次復發。兩人最終在精準治療用藥下，分別延長存活期兩年半及1年。

李志光表示，如病人已移植骨髓，再復發後多數以紓緩性治療、控制徵狀減少痛苦為主，難再有其他有效治療；若病人癌細胞多次復發，更多數會於2至3個月後死亡。他稱，上述兩例在使用精準治療後病情好轉，生活接近正常，雖然兩名病人最終離世，但仍能與家屬再度過一段時間。

▲ 中大醫學院兒科學系助理教授梁錦堂。（陳靜儀攝）

至於急性骨髓性白血病患者能否在確診時就使用精準治療，李志光稱，目前此治療方法屬研究性項目，如要成為常規治療仍需大量臨床研究。梁錦堂就說，正準備使用精準治療方法醫治多兩名病童，期望日後收集更多收據，可以將治療方法常規化，並擴展至急性淋巴細胞白血病。

另外，中大兒科學系團隊由2017年起，收集本港52名患有急性骨髓性白血病病童的骨髓樣本，進行綜合藥物、基因組學及臨床數據分析，建立資料庫並開放予全球所有研究人員。團隊發現，45款獲美國食品藥物管理局批准的標靶藥中，有7種對兒童患者高度有效，但有8款高度耐藥，反映部分成人藥物對兒童患者幾乎完全無效，而部分標靶藥物比傳統化療藥物有更佳反應。團隊希望透過全球科研人員一同加入數據，進一步促進針對血癌，進行基礎、轉化和臨床研究。

▲ 中大卓越兒童健康研究所研發「精準個人化治療」。（陳靜儀攝）

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記者：黃悅晴