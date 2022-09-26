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【強制檢測】65幢住宅納強檢　將軍澳維景灣畔、鰂魚涌康怡花園、九龍塘畢架山花園上榜

社會 20:15 2022/09/26

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熱門 香港小姐2022 濕疹過敏大全 李啟言 超市大搜查 飯戲攻心 MIRROR演唱會 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩

65幢住宅納強檢，將軍澳維景灣畔、鰂魚涌康怡花園、九龍塘畢架山花園上榜。（資料圖片）

政府引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於9月20日至9月26日期間，曾身處65個指明地方超過兩小時的人士接受新冠病毒核酸檢測，有關市民須在9月27日或9月28日進行檢測。檢測公告詳情即看：【下一頁】

陽性個案曾到訪地點

  • 將軍澳雍明苑澤明閣
  • 大圍美田邨美滿樓
  • 黃大仙翠竹街 6 號鵬程苑
  • 粉嶺華心邨華冠樓
  • 將軍澳煜明苑煒明閣
  • 粉嶺皇后山邨皇順樓
  • 秀茂坪寶達邨達富樓
  • 沙田碩門邨美碩樓
  • 馬鞍山頌安邨頌德樓
  • 筲箕灣東駿苑銀駿閣
  • 青衣牙鷹洲街 3 號青雅苑
  • 屯門友愛邨愛信樓
  • 大埔逸雅苑逸榮閣
  • 沙田沙角邨雲雀樓 A 座
  • 香港仔石排灣邨碧月樓
  • 牛頭角彩福邨彩樂樓
  • 屯門澤豐花園澤富樓
  • 天水圍天耀二邨耀昌樓
  • 東涌迎東邨迎喜樓
  • 葵涌石蔭邨智石樓
  • 觀塘翠屏南邨翠杭樓
  • 慈雲山慈民邨民健樓
  • 觀塘順安邨安逸樓
  • 大埔富雅花園 1 座
  • 鑽石山龍蟠苑龍珠閣
  • 馬鞍山頌安邨頌智樓
  • 荃灣尚翠苑翠河閣
  • 上水天平邨天怡樓
  • 柴灣怡翠苑暢怡閣
  • 屯門兆軒苑逸生閣
  • 鰂魚涌康怡花園 G2 座
  • 將軍澳維景灣畔 5 座
  • 天水圍嘉湖山莊麗湖居 2座
  • 九龍塘畢架山花園 4 座
  • 長沙灣李鄭屋邨和平樓
  • 油塘油麗邨雍麗樓
  • 柴灣小西灣邨瑞樂樓
  • 長沙灣昇悅居 7 座
  • 沙田蔚景園 1 座
  • 葵涌荔景邨風景樓
  • 大角咀港灣豪庭 5 座
  • 牛池灣坪石邨紅石樓
  • 將軍澳日出康城晉海 1A座
  • 將軍澳日出康城首都 2 座(左翼及右翼)
  • 沙田翠湖花園 F 座
  • 大埔富善邨善景樓
  • 天水圍天澤邨澤潤樓
  • 荃灣象山邨秀山樓
  • 青衣青康路 10 號青盛苑
  • 荃灣荃灣中心南京樓
  • 樂富德強苑德賢閣
  • 元朗朗屏邨寶屏樓
  • 柴灣興民邨民逸樓
  • 沙田沙田第一城 8 座
  • 葵涌大窩口邨富榮樓
  • 藍田平田邨平誠樓

污水樣本陽性地點

  • 將軍澳景明苑曦景閣
  • 沙田瀝源邨福海樓
  • 將軍澳景明苑暉景閣
  • 藍田德田邨德盛樓
  • 大埔新華安里 1-23 號
  • 大埔大埔頭太湖山莊
  • 西灣河逸濤灣冬和軒
  • 西灣河逸濤灣春瑤軒
  • 西灣河鯉景灣怡茵閣

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責任編輯：李榮忠

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