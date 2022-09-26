【街頭MMA】網傳情侶爭執打鬥片段　白衣女「黑寡婦」式鉸剪腳撻黑衣男生魚

▲ 網上流傳一段男女打鬥片段。(互聯網)

網上流傳一段短片，一對疑似是情侶的男女在街上爭執，繼而動武，期間女方突然如同漫威(Marvel)電影角色「黑寡婦」一樣，以鉸剪腳盤纏在男方的頸上，再以多次360度迴旋摔下對方。網民形容女方武力驚人，譽為「女戰神」。

片刻顯示有男女在大埔街頭爭執，原因未明，穿黑衣男方緊握着女方的手部不放，穿白衣的女方即多次用手拍打男方以甩掉對方，女方再以手袋拍打男方，2人再度糾纏，此時女方近距離施展一記「前蹬腿」，直接踢中男方肚部，男方被踢到牆邊跪下來，期間女方亦繼續用手袋拍打男方。

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另一條片段顯示，男方強行「公主抱」女方，豈料女方不斷掙扎，再突施展鉸剪腳夾實男方頭部，再施以一式「無敵風火輪」將男方重重摔落地面，猶如漫威角色「黑寡婦」的招牌武打動作，可見其身手不凡。影片最後雙方爭持不下，一名餐廳女職員挺身而出，冒著被打風險上前調停2人。

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不少網民認為片中白衣女子有武打底子，「食過吓夜粥」，又讚揚當「和事佬」的食肆女職員有勇氣，阻止雙方打鬥。不過，亦有「心水清」的網民質疑片段真確性，「啲招式明顯要雙方配合，明顯假」。

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記者：蘇文軒