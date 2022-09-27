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【打風唔成9日雨】颱風「奧鹿」遠離本港　未來9天日日有驟雨

社會 06:00 2022/09/27

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（資料圖片）

避得過風，避不過雨，颱風奧鹿今日橫過南海中部，與香港保持700公里左右距離，未有對本港造成直接影響，但天文台預計，今日（27日）起一連9日會有驟雨，周末更是多雲，要到下週中期天色才會改善。

按照預測路徑，颱風奧鹿會在今日橫過南海中部，移向越南中部一帶。天文台指奧鹿對香港的直接威脅不大。除非奧鹿改為採取較偏北方向移動，並靠近廣東沿岸，否則發出熱帶氣旋警告信號的機會不大。

但本港受東北季候風影響，今明兩日吹東至東北風，風勢頗大，亦有幾陣驟雨。展望星期三風勢頗大，有幾陣驟雨。隨後兩三日部分時間有陽光，亦有一兩陣驟雨。市民請留意最新的天氣消息。

另外，一個廣闊低壓區會在本週後期至下週初，為南海中北部帶來不穩定天氣，但其發展存在變數。高空反氣旋則會在下週中期增強，華南天色大致良好。

參考天文台推算颱風奧鹿路徑，奧鹿已越過最接近香港的位置，正逐漸遠離本港，料於今晚至明日凌晨在越南登陸。

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責任編輯：陳梓蔚

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