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【日本自由行】日本將承認科興疫苗3針入境要求 無針者需72小時核酸檢測 【附認可檢測中心名單】

社會 22:26 2022/09/26

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日本10月11日放寬自由行免簽證。厚生勞動省昨日更新網站，10月11日起，將入境日本認可的疫苗，更改為現時世界衞生組織（WHO）緊急許可的疫苗。即是除了復必泰疫苗，原本未獲日本政府認可的中國製疫苗，包括科興疫苗將獲得認可，具體疫苗種類將由厚生勞動省另行公佈。若未符合相關接種3針疫苗要求，要提供登機前72小時內的核酸陰性檢測結果；但市民要留意，到本港的政府社區檢測中心自費檢測，不在認可之列。


內閣官房長官松野博一今日（26日）表示，日本各個機場將會陸續恢復國際航班。而10月11日起，將取消所有入境檢疫措施；海外旅客入境時，仍需提供新冠疫苗接種證明，若未完成接種3劑日本認可的新冠疫苗，需要提供72小時內的核酸檢測無染疫證明。


松野博一更表示，接種中國研發的新冠疫苗人士，將可與其他疫苗接種者享有同等待遇，但他未有透露具體時間。


厚生勞動省昨日亦更新網頁，表示將認可現時世界衞生組織（WHO）緊急許可的疫苗，作為日本承認的有效疫苗清單，詳情另行公布。


目前日本政府承認的有效疫苗清單包括輝瑞（Pfizer）、莫德納（Moderna）、阿斯利康（AstraZeneca）、強生（Janssen）、Covaxin（印度研製）、諾瓦瓦克斯（Novavax）；而第3針必須為輝瑞、莫德納、Novavax。


由於不少港人接種科興疫苗，若日本當局認可中國研發的疫苗，即接種科興疫苗人士，將不用出發前做核酸檢測，與接種復必泰疫苗人士看齊。


TOPick今午向日本駐港總領事館查詢，職員表示，自9月7日開始，去日本要接種3針日本政府認可的新冠疫苗，以本港為例，即暫時只認可復必泰，否則要提供登機前72小時內的核酸陰性檢測結果。不過職員指，料日本厚生勞動省將會進一步放寬10月11日後的認可疫苗要求，包括認可科興疫苗，但一切有待日本當局公布作準。


該職員又指，相關疫苗及檢測要求，是入境檢疫措施，無論跟團或自由行都同樣適用。而入境日本後，已取消抵達當地後要做核酸檢測、自我隔離及禁止使用公共交通的限制。


東瀛遊及縱橫遊亦分別在社交媒體提醒旅客，日本當局已更新疫苗要求。


不過值得留意的是，政府社區檢測中心並不是日本當局認可的檢測機構，鼻咽拭子採樣不被當地視為有效的測試。


若要入境日本前進行核酸檢測，必須在日本認可的本港10間指定檢測中心進行，包括港安醫院、嘉諾撤醫院、養和醫院、EMC香港日本人診所、尖沙咀的聯保醫務所等等。【詳情見附件
 

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責任編輯：吳雋妍

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